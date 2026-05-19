Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên 12,5%/năm

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 4 và 5 có mức lãi suất cao nhất lên 12,5%/năm thuộc về Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn với kỳ hạn 3 năm. Công ty CP Vinhomes huy động 6.000 tỉ đồng qua phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, trong đó 2 năm đầu có lãi suất 12,5%/năm, năm sau lãi suất tham chiếu cộng với 2%. Công ty CP Bất động sản BCONS PS phát hành trái phiếu kỳ hạn 4 năm với lãi suất 11,5%/năm. Công ty CP Phát triển bất động sản Văn Phú phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, trong đó 2 năm đầu có lãi suất là 11,5%/năm, năm còn lại là lãi suất tiết kiệm bình quân 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh cộng với 4,5%/năm (tối thiểu 10%/năm). Công ty CP Phát triển Bất động sản An Gia Hưng phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất 11%/năm. Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Minh An huy động 6.200 tỉ đồng với lãi suất 10,5%/năm trong 3 năm…

Ngoài các doanh nghiệp, một số ngân hàng cũng đã thực hiện phát hành trái phiếu huy động vốn như VPBank, Nam A Bank, MSB, Bac A Bank, Techcombank… với lãi suất từ 8 - 8,9%/năm, mức lãi suất này cao hơn năm ngoái từ 2 - 3%/năm.

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 88.089 tỉ đồng, với 15 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16.334 tỉ đồng (chiếm 18,54% tổng giá trị phát hành) và 36 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 71.755 tỉ đồng (chiếm 81,46% tổng số). Trong tháng 5, các doanh nghiệp đã mua lại 20 tỉ đồng trái phiếu, lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 40.960 tỉ đồng, giảm 10% so với năm 2025. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 69,7% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 28.561 tỉ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 155.728 tỉ đồng, 55,4% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 86.311 tỉ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 22.756 tỉ đồng (chiếm 14,6%).