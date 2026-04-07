Kinh tế Chứng khoán

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp hiện như thế nào?

Mai Phương
07/04/2026 14:45 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm trong ngân hàng tăng cao lên 9 - 10%/năm, vậy lãi suất trái phiếu doanh nghiệp ra sao?

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm liên tục lên cao, hoạt động trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 3 vừa qua không mấy sôi động. Theo chuyên trang trái phiếu thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty CP chứng khoán Rồng Việt vừa công bố đã phát hành thành công 700 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành đạt 70 tỉ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm (từ ngày 4.3.2026 - 4.3.2027) và lãi suất 8,5%/năm. Tổ chức phát hành sẽ mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của nhà đầu tư khi vi phạm quy định về phát hành...

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cao nhất từ đầu năm đến nay là 13,5%/năm

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Thời Đại Mới T&T công bố đã chào bán trái phiếu riêng lẻ thành công với số lượng 80.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị đợt phát hành đạt 8.000 tỉ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 4 năm (từ ngày 31.3.2026 - 31.3.2030) với lãi suất 10,5%/năm.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt (trụ sở tại Hưng Yên) vừa báo cáo phát hành thành công 20.000 trái phiếu trong nước với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 2.000 tỉ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm (từ 26.3.2026 - 26.3.2028) với lãi suất 11%/năm. Tổ chức phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu. Bên cạnh đó, công ty này cũng phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 12 tháng (từ 26.3.2026 - 26.3.2027) với khối lượng 36.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 3.600 tỉ đồng và lãi suất cũng chốt 11%/năm.

Trước đó, trong tháng 1, Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land đã thành công phát hành 1.900 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành đạt 190 tỉ đồng. Kỳ hạn lô trái phiếu lên đến 5 năm (từ ngày 6.1.2026 - 6.1.2031) và lãi suất lên đến 13,5%/năm. Tổ chức phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận với chủ sở hữu trái phiếu... Như vậy, từ đầu năm đến nay, mức lãi suất huy động qua trái phiếu của Khải Hoàn Land ghi nhận cao nhất trên thị trường. 

Phát biểu tại Diễn đàn Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp 2026 diễn ra đầu tháng 4, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, năm 2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với năm trước. Về thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2026, ông chỉ ra thách thức khi áp lực đáo hạn vẫn rất lớn. Năm nay, tổng giá trị trái phiếu đến hạn là 190.400 tỉ đồng (thấp hơn 1,7% so với mức đáo hạn 193.700 tỉ đồng của năm 2025). Áp lực này buộc doanh nghiệp phải chủ động tái cơ cấu tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn thay thế. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn cũng sẽ giúp loại bỏ các doanh nghiệp yếu, củng cố vị thế cho các doanh nghiệp phát hành tốt, giúp cấu trúc thị trường bền vững hơn...


