Hoàng Anh Gia Lai trả nợ trái phiếu gần 1.100 tỉ đồng trước hạn

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) của vừa thông báo rút ngắn ngày đáo hạn của lô trái phiếu nhóm A. Cụ thể, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19.3, HAG điều chỉnh lại kỳ hạn lô trái phiếu phát hành vào năm 2016 - trái phiếu nhóm A từ ngày 30.12.2026 thành 26.3.2026, tương ứng kỳ hạn 10 năm rút về còn 3.373 ngày. Như vậy, công ty của bầu Đức quyết định trả hết lô trái phiếu này trước hạn.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức trả nợ trái phiếu gần 1.100 tỉ đồng trước hạn ẢNH: TNO

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 của HAG, lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 phát hành vào ngày 30.12.2016 và ngày đáo hạn 30.12.2026 hiện đang lưu hành với trị giá 1.099 tỉ đồng. Trước đây, lô trái phiếu này có tổng giá trị gần 6.600 tỉ đồng và trái chủ là BIDV. Lãi suất áp dụng 9,6%/năm. Từ năm 2024, trái phiếu đã được HAG chia thành nhóm A và nhóm B. Trong nửa đầu năm 2025, một phần khoản trái phiếu nhóm B với giá trị gốc 2.000 tỉ đồng và lãi trái phiếu lũy kế đã hoàn tất chuyển nhượng từ BIDV cho các trái chủ mới. Tới cuối năm 2025, BIDV bán toàn bộ trái phiếu nhóm A cho Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam (DATC). Theo đó, DATC chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ với lô trái phiếu và là chủ nợ duy nhất của toàn bộ trái phiếu nhóm A hiện đang lưu hành.

Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT của Hoàng Anh Gia Lai đã có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 111.3 đến ngày 18.3, bầu Đức đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu HAG đăng ký trước đó. Sau giao dịch, bầu Đức đã tăng sở hữu cổ phiếu HAG từ hơn 304,95 triệu cổ phiếu lên hơn 309,95 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 24,06% lên 24,45% vốn tại HAG. Cũng tại báo cáo này cho thấy, tổng số lượng cổ phiếu do bầu Đức và người liên quan nắm giữ sau giao dịch nêu trên lên đến hơn 375,31 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 29,61% vốn tại HAG.