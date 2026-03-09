Bầu Đức chi gần 80 tỉ đồng gom mua cổ phiếu HAG

Thị trường chứng khoán đã có nhiều phiên biến động mạnh và một số cổ phiếu sụt giảm. Trong bối cảnh đó, một số lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu. Chẳng hạn, từ sáng nay (9.3), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) sẽ bắt đầu thực hiện mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG như thông báo mới đây. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn chứng khoán đến ngày 7.4.

Bầu Đức sẽ chi ra gần 80 tỉ đồng để mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hiện tại, bầu Đức đang nắm giữ 304,9 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 24,06% vốn điều lệ của công ty. Nếu hoàn tất thương vụ này, tổng số cổ phiếu ông sở hữu sẽ nâng lên mức 309 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 24,45%. Kết phiên giao dịch cuối tuần qua, cổ phiếu HAG đang ở mức 15.550 đồng, ước tính bầu Đức sẽ phải chi ra gần 78 tỉ đồng để hoàn tất thương vụ này.

Tương tự, lãnh đạo một doanh nghiệp khác là ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn TNT (mã chứng khoán TNT) vừa đăng ký mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu TNT nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 27.2 - 28.3. Nếu thành công, ông Long sẽ nắm giữ hơn 12,7 triệu cổ phiếu (tương ứng 24,945% vốn công ty). Qua đó, ông tiếp tục củng cố vị thế cổ đông lớn duy nhất và lớn nhất tại doanh nghiệp này. Cổ phiếu TNT đang có giá 10.000 đồng và ước tính Chủ tịch HĐQT công ty sẽ chi ra khoảng 12 tỉ đồng để giao dịch.

Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC), Tổng giám đốc Nguyễn Quang Trung, cũng đăng ký mua vào 5,9 triệu cổ phiếu SMC từ ngày 11.3 - 8.4. Nếu giao dịch này thành công, ông Trung sẽ sở hữu lượng cổ phiếu tương ứng 8,01% vốn điều lệ công ty SMC (hiện tại ông chưa sở hữu cổ phiếu nào). Trước đó vị CEO này đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3 nhưng không thực hiện được do diễn biến thị trường chưa phù hợp. Hiện nay cổ phiếu SMC đang có giá 11.250 đồng, ước tính Tổng giám đốc SMC sẽ phải chi gần 66,4 tỉ đồng để có thể mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Ngoài một số lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông lớn một số đơn vị cũng đăng ký mua cổ phiếu. Chẳng hạn, Công ty CP Transimex (mã chứng khoán TMS) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VNF của Công ty CP Vinafreight. Cụ thể, TMS tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VNF trong suốt tháng 3. Động thái đăng ký mua diễn ra ngay sau khi TMS mua bất thành 1 triệu cổ phiếu từ ngày 23.1 - 20.2, vì lý do giá cổ phiếu biến động chưa phù hợp. VNF hiện là công ty con hơn 61% vốn của TMS. Nếu giao dịch thành công, TMS sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 64.2%, tương đương gần 20,4 triệu cổ phiếu...