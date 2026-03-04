Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chứng khoán

Nhà đầu tư bán tháo chứng khoán khắp nơi tại châu Á

Mai Phương
Mai Phương
04/03/2026 11:08 GMT+7

Chứng khoán tại nhiều thị trường châu Á bị bán mạnh trong sáng 4.3.

Sáng nay (4.3), nhiều thị trường chứng khoán châu Á lao dốc. Thậm chí, Sở Giao dịch Hàn Quốc kích hoạt cơ chế ngắt mạch giao dịch tạm thời. Cụ thể, Kospi và Kosdaq của Hàn Quốc đã giảm hơn 8% chỉ trong vòng 20 phút và bị ngắt mạch tạm thời trong 20 phút. Sau khi hoạt động giao dịch được nối lại, chỉ số này tiếp tục giảm mạnh hơn và đến sau 10 giờ Kosdaq giảm hơn 13% xuống còn 988,18 điểm và Kospi giảm hơn 12% xuống 5.092,93 điểm.

Đà giảm chủ yếu đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn từng dẫn dắt thị trường tăng mạnh trước đó như Samsung Electronics, SK Hynix và Hyundai Motor. Một số nhà đầu tư cho rằng hoạt động bán giải chấp các vị thế sử dụng đòn bẩy đã khiến thị trường giảm sâu hơn.

Nhà đầu tư bán tháo chứng khoán khắp nơi tại châu Á - Ảnh 1.

Chứng khoán bị bán tháo khắp nơi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng giảm mạnh. Đến gần 11 giờ, VN-Index giảm hơn 34 điểm, tương ứng giảm 1,73% xuống 1.778 điểm; HNX-Index giảm gần 6,5 điểm, tương ứng giảm hơn 2,5% và UPCoM-Index cũng giảm trên 1,2% xuống 127,5 điểm. Thanh khoản vẫn đang gia tăng khi trên sàn HOSE dù chưa hết phiên sáng đã có trên 20.000 tỉ đồng được giao dịch. Nhóm cổ phiếu dầu khí, hóa chất dù đầu phiên vẫn tăng giá thì sau đó cũng quay đầu giảm sâu. 

Sắc đỏ cũng tràn ngập các thị trường khác như tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm gần 4% xuống 2.188,94 điểm; Hang Seng của Hồng Kông giảm gần 2,8% xuống 25.053,85 điểm và các thị trường Úc, Đài Loan, Indonesia, Singapore cũng giảm trên 2 - 3%. Riêng thị trường chứng khoán Thái Lan đang giảm hơn 7%. Đà bán tháo của nhà đầu tư tại nhiều nơi diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông leo thang và đã bước sang ngày thứ 5. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng phát tín hiệu chiến dịch quân sự có thể kéo dài, làm gia tăng lo ngại trên thị trường.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên ngày 3.3 (rạng sáng ngày 4.3 theo giờ Việt Nam) cũng đồng loạt giảm. Chỉ số Dow Jones giảm 403,51 điểm, tương ứng giảm -0,83% xuống 48.501,27 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 64,99 điểm, tương ứng giảm 0,94% xuống 6.816,63 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 232,17 điểm, tương ứng giảm 1,02% xuống 22.516,69 điểm. Chứng khoán châu Âu cũng giảm mạnh khi đóng cửa ngày 3.3 với chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 3,08% xuống 604,44 điểm.

