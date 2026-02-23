Chứng khoán tưng bừng khai xuân Bính Ngọ

Ngày 23.2, thị trường chứng khoán giao dịch phiên đầu tiên Bính Ngọ trong không khí phấn khởi. Hàng loạt cổ phiếu được giao dịch trong sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 36,05 điểm, tương ứng tăng 1,98% lên 1.860,14 điểm; HNX-Index tăng 4,77 điểm, tương ứng tăng 1,86% lên 261,83 điểm và UPCoM-Index cũng tăng 0,97% khi đạt 128,56 điểm.

Chứng khoán khai xuân Bính Ngọ tăng mạnh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hầu hết các cổ phiếu đều giao dịch tích cực trong phiên khai xuân. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngay từ sớm đã bật tăng kịch trần, tím lịm như GAS, PLX, BSR. Trong đó, BSR có thanh khoản thuộc top 5 với hơn 14 triệu đơn vị khớp lệnh; PVD cũng có thời điểm tăng trần… Bên cạnh, nhóm cổ phiếu trụ cột trên sàn gồm ngân hàng, chứng khoán cũng xanh mướt. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, có mã SHB có khối lượng khớp lệnh dẫn đầu với hơn 54,59 triệu đơn vị và chốt phiên tăng 2,3%. Trong khi đó, BID tăng 4,7%, VCB tăng 3,1%, TPB tăng 2,9%, BVB tăng 2,2%, VPB tăng 1,8% với thanh khoản đều trên 10 triệu đơn vị… Ở nhóm cổ phiếu thép, HPG cuối phiên cũng bật tăng 2,4% và thanh khoản đạt hơn 36 triệu đơn vị; HSG và NKG cũng đều tăng hơn 2%.

Giao dịch sôi động đưa thanh khoản lên cao hơn so với trước kỳ nghỉ tết. Tổng cộng có gần 854 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch, đạt giá trị hơn 25.483 tỉ đồng, tăng trên 18%.

Hầu hết các công ty chứng khoán đều lạc quan về đà tăng của thị trường chứng khoán trong năm Bính Ngọ. Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), theo yếu tố mùa vụ, tháng 2 đang có xác suất tăng cao (80%) và hiệu suất bình quân đạt trên 2% (10 năm trở lại đây). Với mức tăng gần 4% trước kỳ nghỉ lễ, VN-Index đã lấy lại hầu hết các đường trung bình quan trọng hay được quan sát từ MA20 cho tới MA200 ngày. Bên cạnh đó, độ rộng thị trường ở nhịp hồi vừa qua cũng đạt 75% số nhóm cổ phiếu tăng điểm. “Do vậy, sau khi nhà đầu tư quay trở lại giao dịch, phần lớn các vị thế mua mới sẽ nhận được 'lì xì như ý' từ thị trường trong tuần khai xuân năm Bính Ngọ. Hỗ trợ kỹ thuật cho chỉ số VN-Index ở khu vực 1.780 - 1.800 điểm, kháng cự quanh vùng đỉnh cũ 1.920 điểm”, nhóm phân tích nhấn mạnh...