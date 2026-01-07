Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Cổ phiếu khoáng sản, dầu khí kéo nhau tím lịm đưa VN-Index lập kỷ lục mới

Mai Phương
Mai Phương
07/01/2026 15:02 GMT+7

Nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng trần tím lịm đưa VN-Index xác lập kỷ lục mới trên 1.856 điểm.

Ngày 7.1, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về điểm số. Chốt phiên, VN-Index tăng 45,31 điểm, tương ứng tăng 2,49% lên 1.861,58 điểm và là mức cao nhất trong lịch sử. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,17% lên 249,40 điểm và UPCoM cộng.

Trong phiên, sắc xanh tràn ngập ngay từ khi thị trường mở cửa. Đáng chú ý, hàng loạt cổ phiếu đua nhau “tím trần”, trong tình trạng trắng bên bán từ sớm thuộc nhóm ngành khoáng sản, kim loại như mã BKC của Công ty khoáng sản Bắc Kạn, cổ phiếu KCB của Công ty Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng, mã KSV của Công ty Khoáng sản TKV, mã MTA của Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh, MGC của Công ty Địa chất Mỏ - TKV, cổ phiếu YBM của Công ty Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái... Nhóm cổ phiếu khoáng sản đã có sự bứt phá mạnh thời gian qua khi giá kim loại lên cao trên thế giới.

Cổ phiếu khoáng sản, dầu khí kéo nhau tím lịm đưa VN-Index lập kỷ lục mới - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch tưng bừng khi VN-Index lập kỷ lục mới

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đồng thời trên cả hai sàn chứng khoán, nhóm ngân hàng, chứng khoán đón nhận sự quan tâm lớn, bên cạnh đà tăng mạnh được duy trì từ nhóm cổ phiếu dầu khí. Trong đó, GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam tiếp tục tăng trần lên 88.500 đồng; PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng tăng kịch trần lên 41.450 đồng, khớp 9,1 triệu đơn vị và còn dư mua trần. Trong rổ VN30 còn có GVR của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và BCM của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp cũng tăng kịch trần và trắng bên bán.

Các cổ phiếu ngân hàng cũng khởi sắc với BID tăng hơn 5,3%, VCB tăng hơn 4%, CTG tăng 3,5% và nhiều mã tăng trên 2 - 3%... Tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup, phiên này các mã hết tăng trần do bị áp lực bán ra chốt lời nhiều. Dù vậy cuối phiên, VHM vẫn tăng 5,4% lên 149.500 đồng, VIC tăng 3,4% lên 179.000 đồng, VRE tăng 1,3% lên 38.550 đồng. Riêng VPL quay đầu giảm 2,3% xuống 100.500 đồng.

Thanh khoản trên thị trường tiếp tục tăng cao. Chỉ riêng sàn HOSE có giá trị giao dịch hơn 32.406 tỉ đồng, tăng 18% so với phiên hôm qua. Tổng cộng toàn thị trường đạt giá trị giao dịch hơn 34.620 tỉ đồng.


Tin liên quan

Bộ đôi cổ phiếu Vingroup bùng nổ trong phiên chứng khoán lập kỷ lục mới

Bộ đôi cổ phiếu Vingroup bùng nổ trong phiên chứng khoán lập kỷ lục mới

Chỉ sau 2 phiên giao dịch đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam đã lập kỷ lục mới.

Khám phá thêm chủ đề

Vn-index cổ phiếu khoáng sản cổ phiếu ngân hàng kỷ lục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận