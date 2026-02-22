Chọn cổ phiếu theo phong thủy sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ?

Sau khi nghỉ một tuần dịp Tết Bính Ngọ, từ ngày mai 23.2, tức mùng 7 tết, thị trường chứng khoán sẽ chính thức giao dịch trở lại. Trước phiên giao dịch đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều dự báo lạc quan về thị trường và gợi ý cho nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu. Đáng chú ý, Công ty CP chứng khoán BIDV (BSC) đưa ra danh mục cổ phiếu khuyến nghị đầu tư theo phong thủy ngũ hành năm 2026.

Chọn cổ phiếu nào sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ là quan tâm của nhiều nhà đầu tư ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, công ty này cho biết thuyết Ngũ hành trong phong thủy từ lâu đã được ứng dụng rộng rãi trong đời sống ở nhiều lĩnh vực như tài chính, kinh doanh, bất động sản… Việc vận dụng học thuyết Ngũ hành vào đầu tư chứng khoán cũng là một phương pháp được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Khi kết hợp thêm các yếu tố tương sinh - tương khắc giữa ba nhóm yếu tố gồm: Ngũ hành theo năm sinh của nhà đầu tư, Ngũ hành của ngành/cổ phiếu, Ngũ hành của năm 2026, có thể sàng lọc ra những mã chứng khoán được cho là phù hợp hơn với từng nhà đầu tư.

Trong danh mục khuyến nghị phong thủy cho Bính Ngọ 2026, BSC lựa chọn các cổ phiếu được kỳ vọng có mức tăng trưởng tích cực nhờ hưởng lợi từ chính sách (như bán lẻ, đầu tư công), hoặc hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong các năm tới (như bán lẻ, điện, nước, hàng hóa tiêu dùng, ngân hàng). Trong mỗi ngành, danh mục tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, thường nằm trong top 3 - 5 cổ phiếu dựa theo tổng doanh thu của mỗi ngành (phạm vi tùy thuộc vào độ lớn của ngành hoặc mức độ tăng trưởng chung của ngành)...

Nhà đầu tư mệnh Kim, nhóm cổ phiếu có mức độ phù hợp cao gồm TCB, MBB, VPB, HPG và HVN, chủ yếu thuộc các ngành ngân hàng, thép và hàng không - những lĩnh vực gắn với chu kỳ tăng trưởng kinh tế.

Nhà đầu tư mệnh Mộc, các mã được đánh giá tích cực gồm MWG, FRT, TNG, MSN và GMD, phần lớn thuộc nhóm bán lẻ, tiêu dùng và logistics, phản ánh mức độ nhạy cao với sức cầu nội địa.

Nhà đầu tư mệnh Thủy, danh mục có mức độ tương hợp cao gồm TCB, MBB, VPB, HPG và HVN, tương đồng đáng kể với nhóm mệnh Kim theo quan hệ tương sinh trong ngũ hành.

Nhà đầu tư mệnh Hỏa được gợi ý các cổ phiếu MWG, FRT, TNG, MSN và TCB, nghiêng về nhóm bán lẻ - tiêu dùng, bên cạnh sự xuất hiện của cổ phiếu ngân hàng.

Nhà đầu tư mệnh Thổ, các cổ phiếu phù hợp gồm TCB, MBB, VPB, HPG và HVN - nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn, thanh khoản cao trên thị trường.

Trên đây là top 5 cổ phiếu có mức độ tương hợp nhất với từng mệnh của nhà đầu tư, nhưng trong đó, có 5 cổ phiếu được xem là cơ hội đầu tư ở đồng thời nhiều mệnh gồm: TCB, MBB, VPB, HPG, HVN.

Nhà đầu tư có thể tham khảo mức đánh giá này để lựa chọn cổ phiếu cho năm 2026. Tuy nhiên, BSC lưu ý, nhà đầu tư phân bổ danh mục đa dạng theo nhiều ngành để hạn chế rủi ro tập trung. Hơn nữa, dù các mã trong danh mục đã được chọn lọc, thị trường chứng khoán luôn biến động khó lường nên nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu mà bản thân hiểu rõ nhất.