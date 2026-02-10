Bố trí nội thất hợp phong thủy đón thịnh vượng năm Bính Ngọ 2026

Việc bố trí nội thất hợp phong thủy được cho là sẽ mang năng lượng tích cực đến ngôi nhà ẢNH CHỤP MÀN HÌNH LIVINGETC

Dọn dẹp nhà cửa đón năm mới là một phong tục lâu đời của người Việt, thể hiện mong muốn gột bỏ những điều cũ kỹ, không may mắn của năm cũ để đón chào một năm mới sạch sẽ, hanh thông và nhiều điều tốt lành.

Đây cũng là dịp để sắp xếp lại nội thất phù hợp phong thủy trong năm mới với các nguyên tắc quan trọng được những chuyên gia phong thủy khuyến nghị. Sau năm Ất Tỵ (Mộc xà) 2025, năm Bính Ngọ "song Hỏa" mang sắc thái năng động hơn.

Từ việc tránh những năng lượng tiêu cực ở những hướng nhất định đến việc dọn dẹp để tạo sự thông thoáng, thuận lợi, dưới đây là những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy.

Trước khi đi sâu vào nhiều cách bạn có thể cải thiện năng lượng trong nhà, điều quan trọng là phải hiểu về năm con ngựa. Suy cho cùng, mọi thứ liên quan năng lượng đều xoay quanh việc hành động có chủ đích.

"Theo chiêm tinh học, năm Ngọ tượng trưng cho sự tự do, đam mê, chuyển động và hành động táo bạo. Ngựa là loài vật thuộc hành Hỏa dương, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, sự độc lập và sức hút", theo trang LivingETC dẫn lời bà Helen Ye Plehn, chuyên gia phong thủy của Công ty Helen Creates Beauty (California, Mỹ).

Sau khi Mộc xà tượng trưng cho thời kỳ lột xác, giờ đây là thời gian của sự hưng thịnh và chiêm nghiệm ẢNH: LIVINGETC

"Năm Bính Ngọ khuyến khích mọi người bứt phá những giới hạn, theo đuổi những mục tiêu đầy tham vọng và thể hiện bản thân một cách chân thực mà không hề e ngại. Đây là thời điểm để tin tưởng vào trực giác, đón nhận những cuộc phiêu lưu và để tinh thần hoang dã bên trong dẫn lối bạn", bà phân tích.

Từ góc độ tâm linh, bà Helen cho biết con ngựa tượng trưng cho động lực hướng đến sự hài hòa của tâm hồn, khả năng tiến về phía trước với sự rõ ràng và tự tin, đặc biệt là sau những giai đoạn trì trệ.

"Nếu màu sắc hào quang tâm hồn của bạn có những tông hỏa (như màu cam, đỏ thẫm, đỏ ruby hoặc đỏ tươi), bạn có thể cảm thấy đặc biệt năng động trong năm nay", bà giải thích.

Tránh bố trí không gian sinh hoạt chính hướng Nam

Chuyên gia tư vấn phong thủy Zoe Vita James, người đồng sáng lập và đồng dẫn chương trình podcast "Feng Shui: The Real Thing" (tạm dịch: Phong thủy - Điều đích thực), cho biết một trong những yếu tố quan trọng cần xem xét trong năm 2026 là Thái Tuế hàng năm, một nguồn năng lượng có ảnh hưởng thổi từ hướng nam trong năm nay.

Vì khu vực hướng nam trong năm Bính Ngọ tiềm ẩn năng lượng bất ổn, tốt nhất nên tránh dành nhiều thời gian ở đó ẢNH: LIVINGETC

Trong phong thủy cổ điển, chuyên gia này giải thích rằng Thái Tuế được ví như một cơn gió mạnh, và tốt nhất là không nên quay mặt về hướng nam trong thời gian dài.

"Cho dù bạn đang làm việc ở bàn, đọc sách trên ghế sofa hay xem truyền hình, tốt nhất nên tránh quay mặt về hướng nam để giảm thiểu ma sát và xung đột không cần thiết. Và nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho phong thủy phòng ngủ của bạn", chuyên gia này khuyên.

"Đầu của bạn khi nằm ngủ không nên thẳng về hướng nam trong suốt cả năm. Nếu việc di chuyển giường không khả thi, chỉ cần điều chỉnh nhẹ góc nằm trên giường cũng có thể đủ để giúp bạn ngủ ngon hơn, hài hòa hơn với nguồn năng lượng của năm", theo chuyên gia Zoe.

Dọn dẹp hành lang và lối ra vào

"Hiểu đơn giản, con ngựa cần không gian để chạy. Vì vậy, điều quan trọng là phải loại bỏ các vật cản, đặc biệt là gần cửa ra vào và những không gian chuyển tiếp, để mời gọi dòng chảy năng lượng và cơ hội", theo bà Helen.

Việc học cách dọn dẹp, làm gọn khu vực lối vào sẽ luôn hữu ích, bất kể chủ đề phong thủy của năm là gì, đồng thời tạo ấn tượng tốt với bất kỳ ai được mời bước vào nhà bạn.

Giữ cho các lối đi bên trong luôn sạch sẽ sẽ giúp năng lượng tốt lan tỏa khắp ngôi nhà ẢNH: LIVINGETC

Với các hành lang bên trong, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng phương pháp dọn dẹp từ sàn nhà để bảo đảm mọi lối đi đều cho phép năng lượng lưu thông tự do. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo những việc mà những người có lối vào gọn gàng thường làm.

Khai thác năng lượng hướng đông và đông nam

"Hướng đông và đông nam nắm giữ một số nguồn năng lượng tích cực nhất trong năm. Đây là những vị trí lý tưởng để làm việc tại nhà hoặc dành thời gian cho các hoạt động sáng tạo hay phát minh", chuyên gia phong thủy Zoe khuyến nghị.

Việc tô điểm những khu vực này bằng các loại cây phong thủy lá tròn, khỏe mạnh đặc biệt có lợi, ba cây trong mỗi không gian được coi là con số may mắn.

Việc dành sự quan tâm đặc biệt cho những khu vực tốt lành này sẽ mang lại kết quả tích cực ẢNH: LIVINGETC

Bà Helen cũng giải thích rằng cả hướng đông và đông nam đều liên quan yếu tố Mộc. "Và Thủy sinh Mộc. Vì vậy, tôi khuyên nên bố trí các yếu tố liên quan đến nước ở khu vực này. Ngoài ra, theo phong thủy và đá quý, thạch anh vàng phát huy tác dụng tốt nhất khi đặt ở những hướng này", theo bà Helen.

Tối giản ở phía nam

"Mặt khác, khu vực phía nam của ngôi nhà cũng nằm trong ảnh hưởng của sao Ngũ Hoàng mang tính bất ổn vào năm 2026, theo truyền thống được cho là mang đến vận rủi bất ngờ khi bị kích thích quá mức", bà Zoe giải thích.

"Vì lý do này, tốt nhất là nên giữ cho khu vực phía nam của không gian sống yên tĩnh và thanh bình. Hạn chế ánh sáng mạnh, tránh đốt nến và di chuyển loa hoặc các thiết bị đang hoạt động đến nơi khác. Nếu phòng ngủ hoặc không gian làm việc của bạn nằm ở phía nam, hãy cân nhắc tạm thời chuyển đến một khu vực khác trong nhà nếu có thể", bà khuyến nghị.

Việc giữ cho khu vực phía nam ngôi nhà gọn gàng sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực cho không gian bên trong ẢNH: LIVINGETC

Nếu việc thay đổi sang thiết kế nội thất tối giản là một điều khó khăn, bà Zoe khuyên nên cân bằng năng lượng đó bằng yếu tố Kim.

"Hãy nghĩ đến các chi tiết trang trí mạ crôm, hình tròn hoặc hình cầu, và các vật dụng làm bằng bạc, xám hoặc đồng thau. Cụ thể hơn, một chiếc bát kim loại lớn có hình dáng điêu khắc hoặc một chiếc bàn cà phê tròn bằng kim loại sẽ rất phù hợp với không gian hướng nam này", bà ví dụ.

Không gian an trú nhỏ ở trung tâm

"Cần lưu ý rằng tâm hình học thái cực và trái tim của ngôi nhà mang nguồn năng lượng hỗ trợ cho sự kết nối và giao tiếp trong năm 2026. Việc tạo ra một góc không gian thoải mái, thân thiện tại đây có thể khuyến khích trao đổi, những cuộc trò chuyện có ý nghĩa, cùng cảm giác dễ chịu và dòng chảy hài hòa", theo bà Zoe.

"Ngay cả một chiếc ghế đơn giản hoặc một đệm ngồi sàn đặt ở khu vực này cũng có thể tạo ra khác biệt. Và hướng này đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn kích hoạt các cơ hội tài lộc trong tương lai", bà khuyến nghị.

Tạo một góc ấm cúng ở trung tâm ngôi nhà là điều lý tưởng trong năm Bính Ngọ ẢNH: LIVINGETC

Theo bà, có thể thiết kế xoay quanh khu vực này để nó không trông như một quyết định trang trí ngẫu hứng, chẳng hạn như đặt một chiếc bàn phụ cạnh ghế, thêm cây phong thủy cho phòng khách và giữ khu vực này không có thiết bị công nghệ để tạo thành một không gian "cai kỹ thuật số".

Dùng Thổ cân bằng Hỏa

Trong năm Bính Ngọ, bà Helen cho biết năng lượng Hỏa vận hành rất nhanh, nên cần đưa yếu tố Thổ để neo giữ và làm dịu nguồn năng lượng này.

Duy trì sự cân bằng năng lượng trong nhà sẽ tạo ra một môi trường ổn định ẢNH: LIVINGETC

"Các yếu tố Thổ bao gồm những gam vàng ấm, cam và sắc vàng kim như vàng, hổ phách... cùng với đá tinh thể hoặc đồ gốm đặt ở góc nam của ngôi nhà. Đây là khu vực duy nhất thuộc hành hỏa trong nhà, đại diện cho danh tiếng và uy tín", bà cho biết.