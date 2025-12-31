Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thế giới chào đón năm 2026

Thụy Miên
Thụy Miên
31/12/2025 21:36 GMT+7

Sydney của Úc đã chào đón năm 2026 bằng màn bắn pháo hoa nổi tiếng, được tổ chức trong bối cảnh lực lượng cảnh sát tăng cường hiện diện an ninh sau vụ thảm sát ở bãi biển Bondi của thành phố cách đây vài tuần.

Thế giới chào đón năm 2026 - Ảnh 1.

Lễ đón giao thừa thường niên của Sydney (Úc) nổi tiếng với những màn pháo hoa rực rỡ kéo dài trên quãng đường 7 km dọc theo các tòa nhà và sà lan trên cảng Sydney, bao gồm cầu Cảng Sydney và Nhà hát Con Sò

ảnh: reuters

Thế giới chào đón năm 2026 - Ảnh 2.

Úc và New Zealand đón giao thừa sớm hơn 18 giờ so với thời khắc quả cầu pha lê nổi tiếng được hạ xuống tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (bang New York, Mỹ)

ảnh: ap

Thế giới chào đón năm 2026 - Ảnh 3.

Một Phật tử cầu nguyện trước những chiếc đèn lồng trong đêm giao thừa tại chùa Jogye ở Seoul, Hàn Quốc

ảnh: ap

Thế giới chào đón năm 2026 - Ảnh 4.

Bắc Kinh (Trung Quốc) chuẩn bị đón giao thừa

ảnh: ap

Thế giới chào đón năm 2026 - Ảnh 5.

Các kỹ thuật viên chuẩn bị màn pháo hoa chào năm mới quanh Lâu đài Edinburgh (Scotland)

ảnh: ap

Thế giới chào đón năm 2026 - Ảnh 6.

Truyền thống bơi trên sông hôm giao thừa ở sông Rhine của thành phố Mainz (Đức)

ảnh: ap

Thế giới chào đón năm 2026 - Ảnh 7.

Các vận động viên tham gia đường đua 15 km Sao Silvestre tại Sao Paulo (Brazil) hôm 31.12

ảnh: ap

Thế giới chào đón năm 2026 - Ảnh 8.

Người dân Đài Bắc đội mưa đón giao thừa

ảnh: ap

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng

Người dân khắp nơi trên thế giới chuẩn bị chào đón năm mới đầy ấn tượng

Người dân ở một số nước đã tổ chức lễ hội truyền thống trước thềm năm mới 2026, thưởng lãm cảnh trang trí chào đón năm mới, và nhiều người trên giới đang háo hức chờ xem màn trình diễn bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Những khám phá 'khó đỡ' về không gian trong năm 2025

Hàng không dân dụng sẽ thay đổi thế nào trong năm 2026?

Xem thêm bình luận