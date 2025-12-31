Thế giới chào đón năm 2026

Lễ đón giao thừa thường niên của Sydney (Úc) nổi tiếng với những màn pháo hoa rực rỡ kéo dài trên quãng đường 7 km dọc theo các tòa nhà và sà lan trên cảng Sydney, bao gồm cầu Cảng Sydney và Nhà hát Con Sò
ảnh: reuters
Úc và New Zealand đón giao thừa sớm hơn 18 giờ so với thời khắc quả cầu pha lê nổi tiếng được hạ xuống tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (bang New York, Mỹ)
ảnh: ap
Một Phật tử cầu nguyện trước những chiếc đèn lồng trong đêm giao thừa tại chùa Jogye ở Seoul, Hàn Quốc
Bắc Kinh (Trung Quốc) chuẩn bị đón giao thừa
Các kỹ thuật viên chuẩn bị màn pháo hoa chào năm mới quanh Lâu đài Edinburgh (Scotland)
Truyền thống bơi trên sông hôm giao thừa ở sông Rhine của thành phố Mainz (Đức)
Các vận động viên tham gia đường đua 15 km Sao Silvestre tại Sao Paulo (Brazil) hôm 31.12
Người dân Đài Bắc đội mưa đón giao thừa
Bình luận
(0)
Hotline
0906 645 777
Liên hệ quảng cáo
0908 780 404
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng
Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung
Bình luận
(0)
Bình luận (0)