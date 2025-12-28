Top 10 thành phố đáng tới năm 2026

Du khách và người dân tại chợ Borough, một trong những chợ thực phẩm lâu đời nhất của London ở phía nam sông Thames ẢNH: AFP

Công ty Tư vấn Resonance (Canada) vừa đưa ra Bảng xếp hạng 10 thành phố tốt nhất thế giới cho cả du lịch và sinh sống trong năm 2026, dựa trên các tiêu chí về kinh tế, văn hóa và chất lượng sống.

Bảng xếp hạng cho thấy các đô thị lớn, đa dạng và có sức hút quốc tế vẫn giữ vai trò trung tâm trong xu hướng toàn cầu.

Trên trang web, Công ty Tư vấn Resonance cho biết đội ngũ chuyên môn đã nghiên cứu 270 siêu đô thị trên thế giới và đánh giá dựa trên 34 tiêu chí khác nhau, từ mức độ phát triển kinh tế, văn hóa và giáo dục cho đến sự thu hút du khách, an toàn và tiện nghi sống.

Năm nay, London (Anh) một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu, khi đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ 11 liên tiếp. Tuy nhiên, có một số thay đổi bất ngờ trong top 10, cho thấy các siêu đô thị hiện đại đang thay đổi như thế nào để đáp ứng những thách thức của thế giới.

Dưới đây là những thành phố tốt nhất trên thế giới, cả cho khách du lịch và người nước ngoài sinh sống.

London, thành phố tốt nhất

Thủ đô của Vương quốc Anh một lần nữa được vinh danh là thành phố tốt nhất thế giới. London dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ sự kết hợp giữa chất lượng cuộc sống cao, cơ hội kinh doanh và sự đa dạng văn hóa. Thành phố này đã giành vị trí đầu tiên trong ba hạng mục chính: thịnh vượng, hấp dẫn và tiện nghi.

Du khách tản bộ dưới cơn mưa phùn trên bờ nam sông Thames ở London, với tòa nhà quốc hội phía sau ẢNH: AFP

London đã nhanh chóng lấy lại vị thế của mình sau đại dịch. Năm 2024, khách du lịch quốc tế đã chi gần 22 tỉ USD tại đây, biến London trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng lớn, mở rộng tuyến đường sắt Elizabeth Line và tạo ra các không gian xanh công cộng mới như Camden Highline đang làm cho London trở nên thuận tiện hơn nữa cho cư dân và du khách. Đây được xem là một thành phố nơi lịch sử hòa quyện hài hòa với sự đổi mới, và mỗi quận đều có nhịp sống riêng biệt.

New York, trái tim kinh tế toàn cầu

Thành phố New York (Mỹ), đứng thứ hai trong danh sách, vẫn là biểu tượng của một giấc mơ thành hiện thực. Đây là thành phố nơi các đế chế kinh doanh, ý tưởng sáng tạo và xu hướng văn hóa được sinh ra.

New York này thu hút các nhà đầu tư và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới nhờ nền kinh tế phát triển, các trường đại học danh tiếng và cơ hội thị trường rộng lớn.

Du khách tham quan Quảng trường Thời đại ở thành phố New York ẢNH: AFP

Bên cạnh đó, New York là một bức tranh gồm vô số những mảnh ghép của các khu phố, nền văn hóa và thị hiếu. Công viên Central, Broadway, Brooklyn và Quảng trường Thời đại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Chính quyền thành phố đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh, phát triển giao thông và nâng cao chất lượng cuộc sống - biến thành phố này không chỉ là thủ đô tài chính mà còn là thủ đô môi trường của Mỹ.

Paris, sự duyên dáng và hơi thở mới

Đứng thứ ba là Paris (Pháp), thành phố năm nay đã trở thành một ví dụ điển hình về sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Thành phố đã có thời gian tích cực chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic, giúp thúc đẩy sự đổi mới mạng lưới giao thông, không gian xanh và cơ sở hạ tầng khách sạn.

Du khách chụp ảnh trước Khải Hoàn Môn ở Paris ẢNH: AFP

Paris vẫn là trung tâm của thời trang, nghệ thuật và ẩm thực, đồng thời trở thành hình mẫu cho các thủ đô khác về phát triển bền vững.

Các tuyến đường dành cho xe đạp, phương tiện giao thông điện và nhiều sáng kiến văn hóa khác nhau tạo nên sự thoải mái cho cả người dân và khách du lịch. Đây là một thành phố tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới.

Tokyo, hài hòa giữa công nghệ và truyền thống

Tokyo (Nhật Bản), đứng ở vị trí thứ tư, là một ví dụ độc đáo về một thành phố nơi sự đổi mới cùng tồn tại với những phong tục cổ xưa. Tokyo là một trong những đô thị hiệu quả nhất thế giới: sự sạch sẽ, trật tự, an toàn và chất lượng dịch vụ vượt trội khiến nơi đây trở nên dễ chịu để sinh sống.

Du khách nước ngoài mặc kimono khi tham quan chùa Sensoji tại quận Asakusa ở Tokyo ẢNH: AFP

Thành phố thu hút hàng triệu khách du lịch với các ngôi đền, công viên, văn hóa ẩm thực và các khu phố hiện đại. Bên cạnh đó, các công ty công nghệ của Tokyo đang định hình tương lai của nền kinh tế toàn cầu, thể hiện các nguyên tắc của một thành phố thông minh.

Madrid, linh hồn sôi động của Tây Ban Nha

Đứng thứ năm là Madrid, thành phố năm nay đã vượt qua Singapore để trở thành một trong những thành phố năng động nhất châu Âu. Thủ đô của Tây Ban Nha kết hợp kiến trúc sang trọng, khí hậu Địa Trung Hải ấm áp và đời sống văn hóa sôi động.

Du khách tại quảng trường trước Cung điện Hoàng gia ở Madrid ẢNH: AFP

Madrid đang tích cực phát triển theo hướng trung tâm kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU), thu hút các công ty khởi nghiệp, chuyên gia công nghệ thông tin và nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với khách du lịch, thành phố vẫn là một điểm đến tuyệt vời, từ Bảo tàng Prado đến những quảng trường cổ kính và quán bar về đêm, mỗi ngày ở đây đều tràn đầy năng lượng sống.

Singapore, thành phố của tương lai

Singapore đã tụt xuống vị trí thứ sáu, nhưng vẫn là hình mẫu về hiệu quả, sự sạch sẽ và công nghệ cao. Quốc đảo này tiếp tục gây ấn tượng với kiến trúc, không gian xanh và các chiến lược phát triển bền vững.

Du khách tham quan tượng Merlion nổi tiếng trên bờ biển Singapore ẢNH: AFP

Singapore là nơi những tòa nhà chọc trời mọc lên bên cạnh những khu vườn, trong khi giáo dục và y tế thuộc hàng đầu thế giới. Nhờ sự quản lý chu đáo và sự cởi mở với đổi mới, Singapore là hình mẫu về một đô thị hiện đại của thế kỷ 21.

Rome, viện bảo tàng sống ngoài trời

Đứng thứ bảy là Rome (Ý), thành phố vẫn luôn là trái tim của lịch sử và văn hóa châu Âu. Đấu trường La Mã, các quảng trường và nhà thờ của thành phố thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.

Du khách đứng trên một con phố nhìn ra Quảng trường Hoàng gia ở trung tâm Rome ẢNH: AFP

Mặc dù sở hữu di sản cổ kính, Rome vẫn tích cực đầu tư vào giao thông, phục dựng các di tích và dịch vụ kỹ thuật số dành cho du khách. Đây là một thành phố nơi quá khứ tồn tại song hành với hiện tại, nhắc nhở chúng ta rằng sự vĩ đại không bao giờ phai tàn theo thời gian.

Dubai, sự rực rỡ của hiện đại và đổi mới

Vươn lên vị trí thứ tám, Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) là một ví dụ về cách tham vọng có thể tạo nên điều kỳ diệu giữa sa mạc. Đây là thành phố của những kỷ lục - những tòa nhà chọc trời cao nhất, những khách sạn sang trọng nhất và những sự kiện lớn nhất thế giới.

Du khách tắm biển tại Dubai ẢNH: AFP

Dubai vẫn là thỏi nam châm thu hút kinh doanh và du lịch, nhờ vào cơ sở hạ tầng, các chương trình miễn thị thực và vị thế là trung tâm đầu tư an toàn, một nơi mà tương lai đang đến ngay hôm nay.

Berlin, thủ đô sáng tạo của châu Âu

Berlin (Đức) giữ vững vị trí thứ chín, khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa và đổi mới của châu Âu. Thành phố đã trở thành thiên đường cho các công ty khởi nghiệp, nghệ sĩ và người làm việc tự do từ khắp nơi trên thế giới.

Du khách ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Berlin từ đài quan sát trên tháp Funkturm ẢNH: AFP

Berlin nổi tiếng với sự tự do, cởi mở và đa dạng. Các sáng kiến về môi trường, hệ thống giao thông và nền văn hóa đang phát triển mạnh mẽ tại đây, biến nơi này trở thành một ví dụ về đô thị hiện đại mang đậm tính nhân văn.

Barcelona, giữa biển và công nghệ

Barcelona đứng thứ mười, một lần nữa chứng minh rằng nơi đây không chỉ là thiên đường du lịch mà còn là một trung tâm đổi mới quan trọng. Thành phố nổi tiếng với kiến trúc Gaudi (phong cách tân nghệ thuật), những bãi biển và văn hóa ẩm thực.

Xe buýt chở du khách ngang qua nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona ẢNH: AFP

Barcelona đang tích cực triển khai khái niệm "thành phố thông minh" – phát triển các dịch vụ kỹ thuật số, không gian xanh và giao thông không phát thải. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp Địa Trung Hải nhẹ nhàng và công nghệ hiện đại khiến nơi đây trở thành một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới.