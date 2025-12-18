Tổng thống Trump nêu bật thành tựu của chính quyền Mỹ trong năm qua

Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang tại Nhà Trắng vào ngày 17.12 ẢNH: AP





Trong thông điệp liên bang đưa ra vào lúc 21 giờ ngày 17.12 (9 giờ ngày 18.12 tại Việt Nam), ông chủ Nhà Trắng bắt đầu với những lời chỉ trích chính quyền tiền nhiệm, trước khi nêu bật những thành tựu sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ 2.

"Cách đây 11 tháng, tôi thừa hưởng một mớ hỗn độn. Và tôi đang sửa chữa điều đó", CNN dẫn lời ông phát biểu.

Ông Trump liệt kê một loạt những vấn đề của chính quyền tiền nhiệm, trong đó có biên giới "mở", người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ, tội phạm, "các thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất từng được thực hiện" và chỉ trích chính phủ liên bang.

"Trong bốn năm, nước Mỹ bị điều hành bởi các chính trị gia chỉ đấu tranh cho những người cùng phe nhóm, người nhập cư bất hợp pháp, tội phạm chuyên nghiệp, các nhà vận động hành lang của doanh nghiệp, tù nhân, khủng bố và trên hết là các quốc gia nước ngoài đã lợi dụng chúng ta ở mức độ chưa từng thấy trước đây", theo ông Trump.

Chính sách thuế quan

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cho biết rằng chỉ trong vài tháng, nước Mỹ đã chuyển từ "tình trạng tồi tệ nhất lên tình hình tốt đẹp nhất", đồng thời cho rằng nguyên nhân thành công nhờ chính sách thuế của ông.

"Phần lớn thành công này đạt được là nhờ thuế quan, là từ tôi thích nhất, thuế quan, thứ mà các quốc gia khác đã sử dụng thành công chống lại chúng ta trong nhiều thập niên, nhưng giờ thì không còn nữa", ông Trump nói.

"Các công ty biết rằng nếu họ xây dựng ở Mỹ, sẽ không có thuế quan, và đó là lý do tại sao họ đang quay trở lại Mỹ với số lượng kỷ lục. Họ đang xây dựng nhà máy và xưởng sản xuất ở mức độ chưa từng thấy", ông nói thêm, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về các con số.

Thuế quan đã bắt đầu tác động đến người tiêu dùng, tuy nhiên không theo cách mà ông Trump đang ám chỉ, theo NBC News. Một báo cáo của các nhà phân tích tại Goldman Sachs được công bố vào tháng 10 cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang phải gánh chịu tới 55% chi phí.

Giá tiêu dùng

Ông Trump nói rằng dưới thời chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden, giá xe hơi đã tăng 22% và ở nhiều bang là 30% hoặc hơn, giá xăng tăng từ 30 đến 50%, giá phòng khách sạn tăng 37% và giá vé máy bay tăng 31%.

"Dưới sự lãnh đạo của chúng tôi, những giá cả này đang giảm và giảm rất nhanh", ông cho biết.

Thực tế phức tạp hơn nhiều và một số mức tăng mà ông Trump viện dẫn đã bị phóng đại, theo NBC News. Chưa rõ Nhà Trắng đã sử dụng nguồn thông tin giá cả nào.

Theo dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng mới nhất do chính phủ công bố, giá xe hơi mới và cũ đã tăng 26%, giá xăng tăng 22%, giá phòng khách sạn tăng 20% và giá vé máy bay tăng 3,5% dưới thời Biden. Dưới thời ông Trump, nhiều hạng mục trong số đó đã giảm.

Ông Trump cũng nói giá trứng đã giảm 82% kể từ tháng 3. Tuy nhiên, theo dữ liệu CPI, giá trứng chỉ giảm 43,9%. Từ đầu năm đến nay, giá trứng đã tăng hơn 10%.

"Mọi thứ khác đều đang giảm nhanh chóng", Tổng thống Mỹ nói. Tuy nhiên, nhìn chung, Chỉ số Giá tiêu dùng tại Mỹ cho thấy giá cả đã tăng mỗi tháng kể từ tháng 4 và vào tháng 9, tỷ lệ lạm phát là 3,0%, theo NBC News.

Trợ cấp quân nhân, bảo hiểm y tế

Trong bài phát biểu, ông Trump công bố một "khoản trợ cấp cho chiến binh" dành cho quân đội. "Một khoản trợ cấp cho chiến binh để tôn vinh ngày thành lập quốc gia chúng ta vào năm 1776. Chúng tôi sẽ gửi cho mỗi người lính 1.776 USD", ông phát biểu và cho biết hơn 1 triệu quân nhân sẽ được nhận.

"Không ai xứng đáng hơn quân đội của chúng ta, và tôi xin chúc mừng tất cả mọi người", ông phát biểu.

Ông Trump cho rằng đảng Dân chủ chịu trách nhiệm về chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng mà nhiều người Mỹ có thể sẽ phải gánh chịu trong những tuần tới.

"Các bạn thấy điều đó hiện rõ qua việc đảng Dân chủ yêu cầu tăng mạnh phí bảo hiểm. Họ đang đòi tăng phí, và đó là lỗi của họ", ông cáo buộc.

Vào cuối tháng này, những người Mỹ được bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) có thể sẽ thấy phí bảo hiểm của họ tăng vọt sau khi Quốc hội liên tục thất bại trong việc đạt được thỏa thuận gia hạn các khoản trợ cấp.

Đầu tư, vấn đề nhập cư

Tổng thống Trump cho biết ông đã thu hút vốn đầu tư kỷ lục 18.000 tỉ USD vào Mỹ. Tuy nhiên, trên trang web của mình, Nhà Trắng liệt kê con số chỉ 9.600 tỉ USD.

Các phân tích khác cho thấy ông Trump có thể liệt kê cả những cam kết mơ hồ từ các đối tác thương mại của Mỹ.

Trong bài phát biểu, ông Trump còn chỉ trích vấn đề người nhập cư cạnh tranh việc làm với người dân Mỹ, lặp lại lời chỉ trích đối với cộng đồng người Somalia ở bang Minnesota.

"Kể từ khi tôi nhậm chức, 100% tổng số việc làm được tạo ra đều dành cho công dân sinh ra tại Mỹ. Sau cùng, chính phủ hoặc phục vụ những công dân Mỹ yêu nước, chăm chỉ và có năng suất, hoặc phục vụ những kẻ vi phạm pháp luật, gian lận hệ thống và tìm kiếm quyền lực và lợi nhuận bằng cách bóc lột quốc gia chúng ta", ông phát biểu.

Ông tuyên bố sẽ chấm dứt tình trạng tại bang Minnesota, "nơi người Somalia đã nắm quyền kiểm soát nền kinh tế của tiểu bang và đã đánh cắp hàng tỉ USD từ Minnesota và trên thực tế là từ Mỹ".

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump dường như nhận thức rõ về những hạn chế về thời gian đối với thông điệp liên bang nên đã đọc bài phát biểu với tốc độ nhanh bất thường.

Trong các thông điệp liên bang, Nhà Trắng thường thương lượng với các đài truyền hình về thời lượng được phân bổ. Ông Trump vốn quen với những bài phát biểu đan xen, nhưng đã bám sát máy nhắc chữ trong lần này, với bài phát biểu kéo dài khoảng 18 phút.