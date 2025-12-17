Ông Trump tăng tốc ký sắc lệnh, nhiều hơn cả 4 năm nhiệm kỳ đầu

Theo phân tích của AFP, từ thúc đẩy trí tuệ nhân tạo đến những vấn đề tưởng như rất đời thường như tăng lưu lượng nước vòi sen, ông Trump đang ký sắc lệnh với tốc độ nhanh nhất kể từ Thế chiến 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về fentanyl tại Nhà Trắng ngày 15.12.2025 ẢNH: REUTERS

Văn bản mới nhất được ông Trump ký ngày 15.12, trong đó chính thức xếp fentanyl vào nhóm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trước đó, theo Công báo Liên bang Mỹ cập nhật, có 220 sắc lệnh hành pháp được ban hành. Đây là các văn bản có hiệu lực pháp lý ngay lập tức và không cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Tổng số sắc lệnh này không chỉ nhiều hơn nhiệm kỳ đầu của ông Trump (2017 - 2021), mà còn vượt xa các Tổng thống Mỹ tiền nhiệm gần đây như Joe Biden, Barack Obama và George W. Bush, những người trung bình chỉ ký khoảng 30 - 40 sắc lệnh mỗi năm.

Trong lịch sử hiện đại, chỉ có Tổng thống Franklin D. Roosevelt - người ký gần 4.000 sắc lệnh trong 4 nhiệm kỳ từ năm 1933 - 1945.

Theo giáo sư khoa học chính trị John Woolley tại Đại học California (Mỹ), đây là một phần trong chiến lược truyền thông của Tổng thống Mỹ. "Các sắc lệnh này gửi tín hiệu trực tiếp tới những nhóm cử tri then chốt rằng ông ấy đang thúc đẩy các lý tưởng của mình", ông Woolley nhận định.

Qua loạt sắc lệnh, ông Trump tiếp tục mở rộng việc sử dụng quyền lực tổng thống ở mức mạnh mẽ hiếm thấy trong lịch sử chính trị Mỹ hiện đại, theo AFP. Gần 60% các sắc lệnh tập trung vào các vấn đề trong nước, trong khi chưa đến 10% liên quan thuần túy đến chính sách đối ngoại. Phần còn lại trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác.

Các vấn đề xã hội chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 30%) bao gồm văn hóa, quyền công dân, giáo dục và y tế. Nhóm này vượt qua các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư (khoảng 20%) và cải cách bộ máy chính phủ (18%). Nhập cư và an ninh - chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump - đứng thứ 4 với khoảng 10%.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của việc điều hành bằng sắc lệnh đang bị đặt dấu hỏi khi ngày càng nhiều văn bản bị đưa ra tòa. Theo trang pháp lý độc lập Just Security, hơn 1% số sắc lệnh của ông Trump đã bị thách thức về mặt pháp lý, trong đó hơn 20 văn bản bị các tòa án tạm thời hoặc một phần chặn lại.