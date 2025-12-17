Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump tăng tốc ký sắc lệnh, nhiều hơn cả 4 năm nhiệm kỳ đầu

Trí Đỗ
Trí Đỗ
17/12/2025 08:37 GMT+7

Chỉ với nét bút mực đen quen thuộc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thứ 221 kể từ tháng 1, con số vượt xa tổng số sắc lệnh ông ban hành trong toàn bộ nhiệm kỳ đầu tiên.

Theo phân tích của AFP, từ thúc đẩy trí tuệ nhân tạo đến những vấn đề tưởng như rất đời thường như tăng lưu lượng nước vòi sen, ông Trump đang ký sắc lệnh với tốc độ nhanh nhất kể từ Thế chiến 2. 

Ông Trump tăng tốc ký sắc lệnh, nhiều hơn cả 4 năm nhiệm kỳ đầu- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về fentanyl tại Nhà Trắng ngày 15.12.2025

ẢNH: REUTERS

Văn bản mới nhất được ông Trump ký ngày 15.12, trong đó chính thức xếp fentanyl vào nhóm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trước đó, theo Công báo Liên bang Mỹ cập nhật, có 220 sắc lệnh hành pháp được ban hành. Đây là các văn bản có hiệu lực pháp lý ngay lập tức và không cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Tổng số sắc lệnh này không chỉ nhiều hơn nhiệm kỳ đầu của ông Trump (2017 - 2021), mà còn vượt xa các Tổng thống Mỹ tiền nhiệm gần đây như Joe Biden, Barack Obama và George W. Bush, những người trung bình chỉ ký khoảng 30 - 40 sắc lệnh mỗi năm.

Trong lịch sử hiện đại, chỉ có Tổng thống Franklin D. Roosevelt - người ký gần 4.000 sắc lệnh trong 4 nhiệm kỳ từ năm 1933 - 1945.

Theo giáo sư khoa học chính trị John Woolley tại Đại học California (Mỹ), đây là một phần trong chiến lược truyền thông của Tổng thống Mỹ. "Các sắc lệnh này gửi tín hiệu trực tiếp tới những nhóm cử tri then chốt rằng ông ấy đang thúc đẩy các lý tưởng của mình", ông Woolley nhận định.

Qua loạt sắc lệnh, ông Trump tiếp tục mở rộng việc sử dụng quyền lực tổng thống ở mức mạnh mẽ hiếm thấy trong lịch sử chính trị Mỹ hiện đại, theo AFP. Gần 60% các sắc lệnh tập trung vào các vấn đề trong nước, trong khi chưa đến 10% liên quan thuần túy đến chính sách đối ngoại. Phần còn lại trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác.

Ông Trump kiện BBC, đòi 10 tỉ USD vì chỉnh sửa phát biểu liên quan bạo loạn

Các vấn đề xã hội chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 30%) bao gồm văn hóa, quyền công dân, giáo dục và y tế. Nhóm này vượt qua các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư (khoảng 20%) và cải cách bộ máy chính phủ (18%). Nhập cư và an ninh - chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump - đứng thứ 4 với khoảng 10%.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của việc điều hành bằng sắc lệnh đang bị đặt dấu hỏi khi ngày càng nhiều văn bản bị đưa ra tòa. Theo trang pháp lý độc lập Just Security, hơn 1% số sắc lệnh của ông Trump đã bị thách thức về mặt pháp lý, trong đó hơn 20 văn bản bị các tòa án tạm thời hoặc một phần chặn lại.

Tin liên quan

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, rao bán TikTok với giá 14 tỉ USD

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, rao bán TikTok với giá 14 tỉ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25.9 đã ký một sắc lệnh hành pháp, khẳng định kế hoạch bán TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ giải quyết các yêu cầu về an ninh quốc gia theo luật năm 2024.

Nhà Trắng có thêm sắc lệnh hành pháp

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp mới về di trú

Khám phá thêm chủ đề

Trump sắc lệnh Mỹ tổng thống mỹ nhập cư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận