Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục, vượt kỳ vọng ông Trump

Trước khi nghỉ lễ, Thượng viện Mỹ thông qua NDAA 2026 ảnh: reuters

Ngân sách quốc phòng Mỹ, tên chính thức là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) 2026 đánh dấu sự thỏa hiệp giữa các dự luật khác nhau đã được thông qua trước đó tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Cụ thể NDAA phê chuẩn việc tăng lương 4% cho các binh sĩ, cho phép thực hiện những cải cách trong hệ thống mua sắm trang bị quân sự và bao gồm những nỗ lực nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Mỹ trước các đối thủ lớn như Trung Quốc và Nga.

Thượng viện Mỹ đã thông qua NDAA 2026 với số phiếu 77 – 20. Tuần trước, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua đạo luật với số phiếu 312 - 112. Dự luật cao hơn 8 tỉ USD so với đề xuất ban đầu của Tổng thống Trump.

Trái với quan điểm của Tổng thống Trump, NDAA năm nay bao gồm một số điều khoản nhằm tăng cường an ninh cho châu Âu, bất chấp Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) công bố hồi đầu tháng có lập trường hữu hảo hơn với Nga và tiến tới đánh giá lại quan hệ giữa Mỹ với châu Âu.

NDAA 2026 cung cấp 800 triệu USD cho Ukraine, với 400 triệu USD mỗi năm trong hai năm tới. Đó là khoản chi trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, theo đó Mỹ chi trả cho các công ty trong nước để cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.

Đạo luật cũng bật đèn xanh cho Sáng kiến An ninh Baltic và cấp 175 triệu USD hỗ trợ quốc phòng cho Latvia, Lithuania và Estonia. NDAA 2026 còn giới hạn khả năng Bộ Quốc phòng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu xuống dưới 76.000 người, đồng thời cấm Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Âu từ bỏ vai trò Tư lệnh Tối cao NATO.

Đáng lưu ý, NDAA 2026 không bao gồm ngân sách để đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh". Đây là ý tưởng được ông Trump ủng hộ nhưng không thể thực hiện nếu thiếu sự đồng ý của Quốc hội.