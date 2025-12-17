Lầu Năm Góc tiến tới cải tổ bộ máy quyền lực quân đội

Nếu được thi hành, kế hoạch sẽ mang đến một số thay đổi sâu rộng ở cấp cao nhất của Lầu Năm Góc trong nhiều thập niên. Điều này nhằm hiện thức hóa cam kết của Bộ trưởng Hegseth trong việc phá vỡ hiện trạng và giảm số lượng tướng 4 sao trong quân đội, theo tờ The Washington Post dẫn lời các nguồn thạo tin.

Tái sắp xếp các bộ tư lệnh

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, dự kiến sẽ trình lên Bộ trưởng Hegseth những chi tiết về kế hoạch mới trong những ngày tới. Báo Mỹ dẫn 5 nguồn thạo tin tiết lộ các bộ tư lệnh vùng có thể bị giáng cấp là Bộ Tư lệnh trung tâm, Bộ Tư lệnh châu Âu và Bộ Tư lệnh châu Phi. Những bộ này sẽ được đặt dưới quyền một bộ mới thành lập có tên Bộ Tư lệnh quốc tế.

Những động thái trên sẽ đóng vai trò bổ trợ cho các nỗ lực khác của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chuyển dịch các nguồn lực khỏi Trung Đông và châu Âu để tập trung mở rộng các chiến dịch quân sự ở Tây bán cầu. Kế hoạch còn đề xuất chuyển Bộ Tư lệnh miền Nam và Bộ Tư lệnh miền Bắc, dưới quyền một tổng hành dinh mới có tên Bộ Tư lệnh châu Mỹ.

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho kế hoạch cải tổ cơ cấu quân đội Mỹ Ảnh: Reuters

Khái niệm về bộ tư lệnh mới trước đó đã được Đài NBC News đưa tin. Các quan chức Lầu Năm Góc còn thảo luận khả năng thành lập Bộ Tư lệnh Bắc Cực và hoạt động dưới Bộ Tư lệnh châu Mỹ. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị bác bỏ.

Nếu được thực hiện, công cuộc cải tổ trên sẽ chứng kiến số bộ chỉ huy tác chiến từ 11 giảm còn 8, đồng thời giảm số tướng 4 sao và các đô đốc báo cáo trực tiếp cho Bộ trưởng Hegseth. Những bộ chỉ huy được giữ nguyên bao gồm: Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh không gian mạng, Bộ Tư lệnh chiến dịch đặc biệt, Bộ Tư lệnh không gian, Bộ Tư lệnh chiến lược và Bộ Tư lệnh vận tải.

Phù hợp chiến lược an ninh quốc gia

Theo những nguồn thạo tin, đường hướng cải tổ phù hợp với chính sách an ninh quốc gia vừa được chính quyền Tổng thống Trump công bố hồi đầu tháng.

The Washington Post cho hay đề xuất do Bộ Tham mưu Liên quân soạn thảo và xây dựng dưới sự giám sát của tướng Caine. Dự kiến, vị tướng sẽ trình kế hoạch lên Bộ trưởng Hegseth sớm nhất là trong tuần này, kèm theo ít nhất 2 phương án khác.

Một quan chức quân sự cấp cao không nêu tên cho biết đề án cải tổ được thực hiện theo yêu cầu của ông Hegseth theo hướng cải thiện khâu chỉ huy và kiểm soát lực lượng. Và Bộ trưởng Hegseth đã theo sát tiến trình xây dựng kế hoạch suốt nhiều tháng qua.

Bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ cấu bộ máy quân đội đều cần sự phê chuẩn của ông Hegseth và Tổng thống Trump. Các nghị sĩ đã yêu cầu Lầu Năm Góc phải nộp một bản kế hoạch chi tiết về đề án cải tổ, trong đó thể hiện những chi phí tiềm tàng cũng như ảnh hưởng có thể gây ra cho các liên minh của Mỹ.