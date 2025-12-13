Thêm 'gáo nước lạnh' làm khó Tổng thống Trump

Ngày 11.12 (theo giờ Mỹ), ứng viên đảng Dân chủ Eileen Higgins đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Miami. Bà Higgins trở thành đảng viên Dân chủ đầu tiên lãnh đạo Miami trong gần 30 năm qua.

Theo AP, điều này đánh dấu một bước thụt lùi đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump bởi ông và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đều ra sức ủng hộ cho ứng viên đảng Cộng hòa Emilio T.Gonzalez trong cuộc đua trước bà Higgins. Không những vậy, Miami còn được xem là khu vực minh chứng cho sức hấp dẫn của ông Trump ở Florida và đặc biệt là đối với các cử tri gốc Tây Ban Nha.

Bà Eileen Higgins phát biểu khi vận động tranh cử vào ngày 10.12 Ảnh: AP

"Đòn đánh" của ứng viên Dân chủ

Chiến thắng của bà Higgins được công nhận trong đêm mà Tổng thống Trump có bài phát biểu ở bang Pennsylvania nhằm nhấn mạnh sự tập trung của ông vào việc chống lạm phát. Tuy nhiên, dù chủ nhân Nhà Trắng khẳng định lạm phát không còn là vấn đề, thì đảng Dân chủ đang sử dụng thuật ngữ "khả năng chi trả" nhằm đánh đổ quan điểm của ông Trump.

Phát biểu trước cử tri, bà Higgins cho rằng: "Khi tôi nghe những gì cư dân nói về khả năng chi trả, đó là sự thật. Họ đang phải đối mặt với tiền thuê nhà đắt đỏ, bảo hiểm tài sản đắt đỏ, chi phí của tất cả mọi thứ, và thuế quan đã khiến giá hàng hóa tăng cao".

"Đánh" vào sự lo lắng của người dân đối với chính sách của chính quyền liên bang dưới thời ông Trump, nữ thị trưởng tân cử Higgins dẫn chứng một phòng khám bệnh đã phải sa thải ngay lập tức 27 nhân viên bị mất giấy phép làm việc khi chính quyền liên bang tước bỏ các biện pháp bảo vệ pháp lý đối với hơn 300.000 người di cư Venezuela.

"Đó là 27 gia đình không có trụ cột gia đình. Và một phòng khám thiếu 27 nhân viên để chăm sóc mọi người", bà chỉ ra và gửi đi thông điệp rằng: "Chúng ta muốn một biên giới vững chắc, chúng ta muốn một con đường trở thành công dân. Chúng ta không muốn những người tuân thủ pháp luật bị trục xuất khỏi đất nước của chúng ta, làm nghèo đi gia đình của họ và đẩy nền kinh tế của chúng ta vào tình trạng hủy hoại".

Chỉ trích cách "truy lùng" người nhập cư trái phép của Tổng thống Trump, vị thị trưởng tân cử cho rằng: "Chúng tôi cần xem xét tất cả các lựa chọn pháp lý để chắc chắn rằng cảnh sát thành phố của chúng ta làm việc đảm bảo an ninh cho các khu vực, chứ không phải chỉ kiểm tra giấy tờ của cư dân".

Tuy nhiên, bà cũng không để căng thẳng lên cao trào với chủ nhân Nhà Trắng khi ca ngợi Tổng thống Trump đã duy trì tài trợ cho một dự án giao thông ở Miami.

Thế khó cho đảng Cộng hòa

Kết quả bầu cử Thị trưởng Miami là diễn biến bất lợi tiếp theo cho Tổng thống Trump lẫn đảng Cộng hòa, mà nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ chính sách của đương kim chủ nhân Nhà Trắng cũng như đảng của ông. Cụ thể hơn, dù nỗ lực bác bỏ những con số lạm phát hay giá tiêu dùng, Nhà Trắng đã không thực sự thuyết phục được người dân khi chi phí cuộc sống ngày càng tăng cao.

Trong phân tích gửi đến Thanh Niên, Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, nhận định chiến thắng của bà Higgins đánh dấu Tổng thống Trump xem như đã thua cuộc trong cả 2 cuộc bầu cử thị trưởng ở New York (bang New York) và Miami, vốn đều là nơi mà ông gọi là "nhà".

Theo đó, đảng Cộng hòa phải lo ngại về sự ủng hộ của các cử tri gốc Latinh. Miami là một trong những nơi tập trung nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha nhất ở Mỹ - nơi có nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha bản ngữ hơn tiếng Anh. Thời gian qua, lực lượng cử tri gốc Latinh đã có xu hướng ủng hộ mạnh mẽ đối với ông Trump và đảng Cộng hòa. Vì thế, kết quả bầu cử ở Miami có thể báo hiệu một làn sóng xoay chiều mới. Giải thích thêm, Chủ tịch Sáng kiến LIBRE Daniel Garza nhận xét: "Người Latinh muốn tính xác thực. Họ muốn những người sẽ lắng nghe họ, lắng nghe các ưu tiên của họ".

Qua đó, diễn biến lần này là một điểm cộng tiếp theo có thể giúp cho đảng Dân chủ rộng đường giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2026 khi Mỹ bầu lại 1/3 số thượng nghị sĩ và toàn bộ hạ nghị sĩ.