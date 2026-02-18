Lần đầu Việt Nam có 8 tỉ phú USD, tài sản ông Phạm Nhật Vượng đạt kỷ lục

Theo danh sách cập nhật tỉ phú USD thế giới do Forbes thực hiện, đến hết ngày 17.2 Việt Nam có 8 người. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có 8 tỉ phú USD xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách tỉ phú USD của Việt Nam vẫn là doanh nhân Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup - với khối tài sản trị giá 26,1 tỉ USD, xếp thứ 88 trên thế giới. So với thời điểm đầu năm 2025 (4,4 tỉ USD), khối tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 21,7 tỉ USD. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức tài sản này. Tại khu vực Đông Nam Á, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 2 trong top 5 người giàu nhất, chỉ sau vị tỉ phú Prajogo Pangestu (Indonesia) với tài sản trị giá 30 tỉ USD và xếp thứ 74 thế giới.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu danh sách tỉ phú USD của Việt Nam ẢNH: TNO

Tỉ phú USD thứ hai của Việt Nam vẫn là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet kiêm Phó chủ tịch thường trực HDBank. Với tài sản trị giá 4,1 tỉ USD, bà Thảo đứng ở vị trí 1.007 trên danh sách người giàu thế giới. Khối tài sản của bà đã tăng thêm 1,6 tỉ USD sau một năm.

Một cái tên quen thuộc khác là tỉ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - ghi nhận giá trị tài sản ròng tăng thêm 300 triệu USD, nâng lên 2,7 tỉ USD và đang đứng thứ 1.511 trong danh sách này. Trong khi đó, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank cũng có thêm nửa tỉ USD khi đang sở hữu tài sản trị giá 2,5 tỉ USD và đứng vị trí 1.680 trong số các tỉ phú thế giới. Tương tự, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan - cũng tăng thêm 100 triệu USD khi có khối tài sản 1,1 tỉ USD và đứng ở vị trí 2.989.

Xuất hiện 3 tỉ phú USD mới

Đáng chú ý, ngoài 5 tỉ phú USD là những doanh nhân quen thuộc nêu trên, danh sách người giàu nhất thế giới trong những ngày đầu năm Bính Ngọ do Forbes thực hiện xuất hiện thêm 3 tỉ phú mới của Việt Nam. Đó là Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng - với tài sản trị giá 2,8 tỉ USD, được xếp hạng 1.454 trên thế giới. Khối tài sản của bà Phạm Thu Hương cao hơn ông Trần Đình Long nên bà tạm xếp thứ ba trên danh sách tỉ phú USD của Việt Nam.

Lần đầu tiên bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng có mặt trong danh sách tỉ phú USD do Forbes bình chọn ẢNH: TNO

Một gương mặt mới trong "câu lạc bộ tỉ USD" tiếp theo là bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương - với quy mô tài sản ròng 2 tỉ USD và đứng ở thứ 2.009. Cuối cùng là ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - đang sở hữu tài sản 1,1 tỉ USD và đứng thứ 2.919.

Như vậy, trong 3 tỉ phú USD mới thì có đến 2 người từ Tập đoàn Vingroup. Cùng với tỉ phú Phạm Nhật Vượng, tài sản các doanh nhân từ Vingroup đều tăng cao trong năm vừa qua khi cổ phiếu của Vingroup và các công ty thành viên ghi nhận kỷ lục. Trong đó, VIC của Vingroup tăng gần 550% sau 1 năm. Nhờ vậy, vốn hóa của Vingroup hiện nay đạt hơn 1,23 triệu tỉ đồng - lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam và ghi nhận mức kỷ lục chưa doanh nghiệp nào đạt được. Không chỉ VIC, các mã cùng hệ sinh thái của ông Vượng cũng hồi phục mạnh mẽ, trong đó VHM (+151%), VRE (+68%)…