Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt doanh thu kỷ lục

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 332.770 tỉ đồng, tăng 76% so với năm trước. Đây là mốc doanh thu cao nhất lịch sử của tập đoàn do tỉ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập.

Năm 2025, Vingroup ghi dấu việc mở bán hàng loạt đại dự án bất động sản trên toàn quốc song song với sự tăng trưởng vượt bậc từ mảng công nghiệp. Lợi nhuận trước thuế đạt 26.300 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 57% và 111% so với cùng kỳ năm 2024, vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Tại ngày 31.12.2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1,12 triệu tỉ đồng, tăng 34% so với 31.12.2024. Trong lĩnh vực Công nghệ - Công nghiệp, doanh số ô tô bàn giao năm 2025 tăng gấp đôi so với năm 2024 với 196.919 xe trên toàn cầu. Tại thị trường trong nước, tổng cộng cả năm vừa qua, VinFast đã bán ra 406.453 xe máy điện, đạt thị phần số một Việt Nam ở dòng sản phẩm này.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171 ha tại thủ đô Hà Nội do Tập đoàn Vingroup triển khai ẢNH: VIC

Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục 205.300 tỉ đồng, gấp đôi so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt bốn dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh, phản ánh nhu cầu thị trường khả quan cũng như hiệu quả chiến lược phát triển sản phẩm và bán hàng của Vinhomes.

Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt đầu ngành với các con số vận hành và kết quả kinh doanh ấn tượng. Kết thúc năm 2025, Vinpearl ghi nhận gần 2,3 triệu đêm phòng bán, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước đó với tỷ lệ lấp đầy tại các cơ sở lưu trú đạt mức 52%, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2024. Song song với đó, hệ thống công viên giải trí VinWonders cũng thu hút hơn 9 triệu lượt khách tham quan, tăng gần 17% so với năm trước.

Khối thiện nguyện xã hội tạo dấu ấn trong năm 2025 với hàng loạt các thành tựu cho cộng đồng xã hội và được các tổ chức uy tín ghi nhận. Quỹ Thiện tâm liên tục được vinh danh ở hạng mục cao nhất của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 cũng như Giải thưởng ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo, minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ suốt gần 20 năm của Quỹ trong hành trình hỗ trợ người Việt, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế. Đặc biệt, lễ trao giải VinFuture mùa thứ năm đã diễn ra trong tháng 12 vừa qua, thu hút 1.705 đề cử từ các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu - tăng gần gấp ba lần so với mùa giải đầu tiên. Bốn công trình khoa học công nghệ xuất sắc được vinh danh đã khẳng định nhất quán chủ điểm năm nay là "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng", thể hiện vai trò hợp tác khoa học xuyên biên giới để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu về y tế, môi trường và sinh kế cho nhân loại. Trong quý 4/2025, Tập đoàn Vingroup đã công bố bổ sung trụ cột kinh doanh thứ sáu là văn hóa. Với tinh thần phụng sự xã hội, trụ cột Văn hóa sẽ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo và phát triển nghệ thuật hiện đại, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Năm 2025 kết thúc với điểm nhấn mạnh mẽ cho Vingroup khi tập đoàn đồng loạt triển khai 11 dự án trọng điểm trên cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều lĩnh vực, gồm phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng. Trong đó, nổi bật là Khu đô thị thể thao Olympic, có quy mô hơn 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã ở Nam Hà Nội, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thể thao - dịch vụ - sinh thái, gắn kết chặt chẽ với giao thông công cộng. Hướng tới năm 2026, với định hướng phát triển bền vững, gia tăng năng lực triển khai và hệ sinh thái cốt lõi, Vingroup tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm - dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông minh trong mọi hoạt động nhằm mục tiêu nâng tầm chất lượng sống của người Việt và đồng hành mạnh mẽ cùng Chính phủ trong những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sắp tới.