Doanh nhân tuổi ngựa đón tết: Giám đốc công nghệ FPT đoàn viên cùng đại gia đình 50 người

Sống ở TP.HCM nhưng luôn đón tết ở Hà Nội

Tết Nguyên đán với tôi luôn là thời gian quý giá, là lúc nhìn lại công việc của năm cũ, suy nghĩ về các kế hoạch mới và đoàn viên cùng đại gia đình gần 50 người. Dù đã sống ở TP.HCM 18 năm nay, nhưng cứ đến Tết Nguyên đán là cả nhà lại ra Hà Nội để sum vầy cùng ông bà nội ngoại và Tết Bính Ngọ cũng vậy. Cảm giác trở về nơi mình lớn lên trong cái rét nhẹ đầu xuân, khi phố xá chậm lại, yên bình hơn thường ngày, lúc nào cũng mang đến một sự rộn ràng rất riêng. Ngày cuối năm, gia đình tôi cùng nhau gặp người thân, ghé ăn những món quà vặt đặc trưng của Hà Nội như bún ốc, bánh tôm... Đêm giao thừa, chúng tôi thường tụ họp cùng gia đình chờ khoảnh khắc sang tân niên, chúc nhau một năm mới bình an, nhiều niềm vui và trẻ con học hành tấn tới. Sáng mùng Một, chúng tôi cùng sang ông bà nội ngoại chúc tết, ăn bữa cơm đầu năm thật đông đủ và đi thăm các ngôi chùa cổ ở Hà Nội ngắm cảnh. Tết của tôi luôn theo nhịp quen thuộc nhưng điều đó lại làm tôi trân quý khi: có được một khoảng lặng để làm những việc mà một năm bận rộn chưa làm được.

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc công nghệ Tập đoàn FPT kiêm Giám đốc FPT UAV luôn đón tết ở Hà Nội cùng gia đình nội ngoại ẢNH: NVCC

Đặc biệt, là người tuổi Ngọ và nhận nhiệm vụ mới trong lĩnh vực UAV (thiết bị bay không người lái), tôi nhìn năm Ngọ với rất nhiều kỳ vọng và cơ hội. Chưa bao giờ Việt Nam và FPT đứng trước thời cơ lớn như hiện nay - từ làn sóng công nghệ toàn cầu, cho đến các chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, ngoại giao công nghệ và tốc độ triển khai rất quyết liệt trong thực tiễn. Môi trường này đang mở ra cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, ứng dụng nhanh trong nước và từng bước mở rộng ra quốc tế. Ở góc độ cá nhân, tôi mong đây sẽ là một năm tràn đầy năng lượng, đặc biệt đối với người tuổi Ngọ, để tiếp tục đồng hành cùng đồng nghiệp trong những dự án công nghệ lớn, góp phần xây dựng tương lai dài hạn cho công ty và sự phát triển của đất nước.

Nhiều công nghệ bước ra khỏi phòng thí nghiệm đi vào đời sống

Năm 2026 tiếp tục là giai đoạn AI (trí tuệ nhân tạo) bứt phá mạnh mẽ trong lịch sử ngành công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu. AI không còn là một lựa chọn, mà được định vị là làn sóng đổi mới lớn nhất kể từ thời Internet. Hàng trăm tỉ USD đang được các tập đoàn công nghệ lớn huy động, đầu tư vào chip xử lý, siêu trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán. Cuộc cạnh tranh công nghệ sẽ nằm ở việc ai làm chủ công nghệ lõi và triển khai AI ở quy mô lớn nhanh hơn. Chúng ta cũng sẽ chứng kiến nhiều công nghệ bước ra khỏi phòng thí nghiệm đi vào đời sống: từ robot hình người, phương tiện tự hành cho tới các ứng dụng UAV. Siêu máy tính AI và điện toán lượng tử sẽ ngày càng tác động rõ rệt tới hoạt động kinh doanh, công nghiệp và khoa học.

Ông Vũ Anh Tú (người thứ 6 từ trái sang) trong sự kiện Liên minh kinh tế tầm thấp Việt Nam bắt tay JUIDA phát triển hệ sinh thái UAV, drone ẢNH: NVCC

Với Việt Nam, tôi thực sự rất lạc quan. Nghị quyết 57 về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tạo ra một cú hích chính sách mạnh mẽ và đúng thời điểm, đặt khoa học - công nghệ vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Chỉ sau một năm triển khai, các hoạt động liên quan đến khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã tạo ra những tác động rõ rệt tới nền kinh tế, đóng góp trực tiếp và gián tiếp đáng kể vào GDP, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới về việc làm và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh AI trở thành hạ tầng chiến lược toàn cầu, Việt Nam cũng đang đặt ra những vấn đề mang tính nền tảng như chủ quyền AI và năng lực làm chủ hạ tầng tính toán hiệu năng cao. Việc xây dựng các trung tâm tính toán công suất lớn, siêu trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện năng đủ mạnh là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an ninh số và tự chủ công nghệ. Đây không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế mà còn là vấn đề chiến lược dài hạn liên quan đến vị thế quốc gia trong kỷ nguyên AI.

Trên tinh thần đồng hành với đất nước, FPT đang đầu tư mạnh mẽ xây dựng khu công nghệ số rộng 200ha tại Hà Nội cùng siêu trung tâm dữ liệu tại TP.HCM, tạo nền tảng hạ tầng cho AI, dữ liệu lớn và các dịch vụ số quốc gia. Đồng thời, tập đoàn đẩy mạnh hoạt động R&D, tập trung vào bốn hướng công nghệ chiến lược AI, UAV, an ninh mạng và điện toán lượng tử - những lĩnh vực sẽ giúp Việt Nam không chỉ chuyển đổi số thành công mà từng bước làm chủ các công nghệ tương lai.