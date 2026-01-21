Công ty chứng khoán dồn dập báo lợi nhuận kỷ lục

Công ty chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý 4/2025 với tổng doanh thu 3.566 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 916 tỉ đồng. Tổng cộng cả năm 2025, SSI đạt doanh thu hơn 12.623 tỉ đồng, tăng gần 54% so với năm 2024 và lợi nhuận trước thuế gần 4.859 tỉ đồng, tăng 45% so với năm 2024. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục từ trước đến nay của SSI.

Nhiều công ty chứng khoán công bố lợi nhuận kỷ lục ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, Công ty chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX) cũng công bố doanh thu quý 4/2025 đạt 2.101 tỉ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ năm 2024 và lợi nhuận trước thuế 1.601,4 tỉ đồng, gấp 11,5 lần cùng kỳ năm 2024. Kết quả này đưa tổng cộng cả năm vừa qua, VIX đạt doanh thu hơn 8.279 tỉ đồng, gấp 4,5 lần năm 2024 và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.717 tỉ đồng, tăng ấn tượng 8,2 lần so với năm trước đó. Lợi nhuận kỷ lục của VIX năm 2025 chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng tự doanh khi lãi thuần từ mảng này lên tới gần 5.900 tỉ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng trưởng mạnh, đạt 1.069 tỉ đồng, gấp 2,2 lần.

Một đơn vị khác cũng báo lãi kỷ lục là Công ty chứng khoán VPBank (mã chứng khoán VPX) ghi nhận lãi quý 4/2025 đạt gần 1.216 tỉ đồng, gấp 3 lần quý 4/2025. Lũy kế cả năm vừa qua, VPX đạt tổng doanh thu hơn 8.267 tỉ đồng, tăng gần 28% và lợi nhuận trước thuế 4.476 tỉ đồng, gấp 3,67 lần năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao chưa từng có trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.

Công ty chứng khoán Kỹ thương (mã chứng khoán TCX) cũng báo lãi tăng vọt. Cụ thể, chỉ tính riêng quý 4/2025, công ty có doanh thu gần 3.865 tỉ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ và lãi trước thuế 2.041 tỉ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2024. Kết quả này đưa lợi nhuận đạt kỷ lục trong năm 2025 với lãi trước thuế 7.109 tỉ đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2024. Doanh thu hoạt động cả năm 11.217 tỉ đồng, tăng 47% so với năm trước. Chỉ tính riêng quý 4/2025, công ty có doanh thu gần 3.865 tỉ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ và lãi trước thuế 2.041 tỉ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2024...

Ở nhóm các công ty chứng khoán khác mức lợi nhuận cũng tăng cao như Công ty chứng khoán MB (mã chứng khoán MBS) lần đầu tiên đạt lợi nhuận năm trên 1.000 tỉ đồng; Công ty chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán VND) ghi nhận mức tăng trưởng lãi quý 4/2025 tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024 khi đạt gần 377 tỉ đồng và tổng cộng cả năm đạt 2.508 tỉ đồng, tăng 20%...