Bầu Đức tặng căn hộ tiền tỉ cho 160 người lao động

Sáng 18.1, tại P.Pleiku (Gia Lai), Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lễ động thổ dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là lễ tri ân người lao động, với phần thưởng có giá trị lớn: trao tặng 160 căn hộ cho những cá nhân có nhiều cống hiến.

Dự án tọa lạc trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Pleiku), sở hữu lợi thế hiếm có với 3 mặt tiền đường, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối giao thông và phát triển thương mại. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận các công trình trọng điểm của đô thị Pleiku như trường học, quảng trường, bệnh viện, siêu thị và sân bay.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai khởi công dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo chủ đầu tư, dự án được triển khai trên khu đất rộng 6.993,2 m², quy mô 2 tầng hầm và 22 tầng nổi. Khối đế từ tầng 1 đến tầng 3 được bố trí không gian thương mại - dịch vụ, hình thành khu mua sắm, sinh hoạt tiện ích ngay trong lòng khu phức hợp. Từ tầng 3 đến tầng 22 là khu căn hộ chung cư với 610 căn hộ. Tổng diện tích xây dựng đạt 77.205 m², tổng mức đầu tư khoảng 600 tỉ đồng.

Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng nằm ở một trong những khu vực có giá trị cao về hạ tầng, giao thông và cảnh quan. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực nút giao Phù Đổng, một trong những khu vực năng động bậc nhất của P.Pleiku.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, cho biết dự án là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng và Nhà nước trong năm 2026.

"Mục tiêu của dự án là hình thành một khu phức hợp hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở và thương mại, đặc biệt là của người trẻ. Chúng tôi theo đuổi phương châm không chỉ xây dựng căn hộ, mà xây dựng không gian sống, với nhiều phong cách sống khác nhau, giá chỉ từ 20 - 25 triệu đồng/m² nhưng đạt chất lượng cao cấp, nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân", ông Thắng nói.

Tặng 160 căn cho những người gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai

Cũng trong sáng 18.1, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lễ tri ân 499 người lao động đang làm việc tại Việt Nam, Lào và Campuchia, những cá nhân đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn nhiều thử thách.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức công bố phần thưởng đặc biệt dành cho những người gắn bó từ 10 năm trở lên: trao tặng 160 căn hộ, mỗi căn trị giá từ 2 - 8 tỉ đồng cho cán bộ, công nhân viên tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngoài ra, 339 người lao động khác được tặng 10.000 cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai. Những cán bộ có nhiều cống hiến tiếp tục được doanh nghiệp vinh danh, tri ân.

160 người lao động xuất sắc, gắn bó với Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai từ 10 năm trở lên được tặng căn hộ

ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh, người lao động chính là nền tảng để Hoàng Anh Gia Lai vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài từ năm 2016.

"Nếu không có người lao động tận tụy thì Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn không tồn tại. Những căn hộ này không được bán hay chuyển nhượng trong vòng 5 năm, nếu vi phạm sẽ bị thu hồi. Từ chỗ mất thanh khoản, lao đao, đến nay Hoàng Anh Gia Lai đã ổn định. Chúng tôi xác định 5 năm tới là giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn số 1 về nông nghiệp tại Việt Nam. Riêng năm 2026, mục tiêu lợi nhuận là 4.000 tỉ đồng và sẽ tiếp tục tăng trong các năm sau", ông Đức khẳng định.



