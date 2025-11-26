Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành tái cấu trúc, đặt lợi nhuận lên 5.000 tỉ đồng

Dành 50% lợi nhuận hàng năm chia cổ tức

Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai kự kiến tiến hành IPO vào quý 2/2026. Công ty hiện có vốn điều lệ 1.685 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 3.701 tỉ đồng, tổng tài sản 14.499 tỉ đồng. Công ty đang sở hữu 7.080 ha diện tích cây trồng tại Lào bao gồm cà phê, chuối, sầu riêng… trong đó, nhiều diện tích đang bước vào chu kỳ khai thác.

Ông Đoàn Nguyên Đức trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư ẢNH: T.X

Ở thời điểm hiện tại, Công ty CP Đầu tư Quốc tế HAGL được đánh giá rất cao bởi diện tích cây trồng như sầu riêng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng sản lượng. Bầu Đức cam kết bức tranh lợi nhuận của Công ty Đầu tư Quốc tế HAGL là 2.000 tỉ đồng vào 2026, lên hơn 2.700 tỉ đồng vào 2027 và có thể vượt cả con số này. "Công ty CP Đầu tư Quốc tế HAGL đặt kế hoạch mục tiêu lợi nhuận tăng tối thiểu 30% mỗi năm và chia cổ tức tiền mặt bằng 50% lợi nhuận trong ít nhất ba năm sau IPO, phần còn lại tái đầu tư", ông Đoàn Nguyên Đức cho hay.

Một nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức định giá kỳ vọng của công ty khi lợi nhuận dự phóng năm 2027 lên tới 2.700 tỉ đồng. Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết, công ty đang sở hữu quỹ đất sạch lớn, đã hoàn thiện hạ tầng và cây trồng. Với các chỉ số tài chính và tiềm năng tăng trưởng, mức định giá của Công ty Đầu tư Quốc tế HAGL sẽ rất hấp dẫn nhưng cụ thể do thị trường quyết định vào thời điểm lên sàn.

Mục tiêu bỏ túi 5.000 tỉ đồng trong 1 - 2 năm tới

Lần đầu tiên sau một thập kỉ, ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ, quá trình tái cấu trúc của tập đoàn HAGL chỉ thực sự hoàn tất trong năm 2025, với sự hỗ trợ lớn từ Ngân hàng TMCP OCB. Nhờ đó, doanh nghiệp xử lý gần như toàn bộ nghĩa vụ nợ, đồng thời thu hút sự trở lại của nhiều quỹ đầu tư sau giai đoạn dài hạn chế tiếp xúc. Trong 6 tháng tới, định kiến về "HAGL nợ nần" sẽ biến mất khi bức tranh nợ giảm sâu và lợi nhuận cải thiện rõ rệt, từ 36.000 tỉ đồng nợ vào đầu năm 2016 thì nay còn khoảng 6.400 tỉ đồng; tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đã giảm xuống dưới 1 lần.

Ông Đoàn Nguyên Đức tuyên bố: "Năm 2025, HAGL dự kiến đạt lợi nhuận 2.800 tỉ đồng, trong đó 1.800 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh chính. Năm 2026, lợi nhuận đạt 4.000 tỉ đồng và lên 5.000 tỉ đồng vào năm 2027". Cơ sở cho mục tiêu này, theo bầu Đức, cây chuối đang đóng góp doanh số và lợi nhuận lớn nhất. Hiện HAGL đã có sàn giao dịch chuối tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trong hai năm nữa, thứ tự đóng góp sẽ thay đổi, khi cà phê vươn lên số 1 về doanh thu và lợi nhuận. Kế đến là sầu riêng, dâu tằm tơ, và sau cùng mới đến chuối. HAGL hiện trồng 10.000 hecta cà phê, với 70% là Arabica - giống cà phê chỉ được trồng ở độ cao 1.000m trở lên. Qua đối tác Trung Quốc, cơn sốt giá cà phê 2 năm qua đẩy giá cà phê gấp 3 lần do người dân Trung Quốc đang chuyển đổi từ việc uống trà sang cà phê. Trong khi đó, HAGL có quỹ đất phù hợp với cây cà phê nên quyết định trồng cà phê, chủ yếu là Arabica, loại cà phê có giá gấp đôi Robusta. Cà phê sẽ đóng góp lớn vào mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỉ đồng trong những năm tới.

Ngoài ra, HAGL triển khai các thương vụ sáp nhập các công ty con được lập trong giai đoạn tập đoàn mở rộng quỹ đất. Về chính sách cổ tức, chủ tịch HAGL vui vẻ chia sẻ: "Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt vào năm 2026 là 500 đồng/cổ phiếu. Lý do là chia từ từ cho cổ đông đỡ… sốc".

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư: "Khi nào công ty xuất khẩu sản phẩm với thương hiệu Việt Nam sang thị trường Mỹ?", ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng nhiều người nghĩ trái cây phải chế biến sâu mới tốt nhưng HAGL xác định bán trái cây, sản phẩm thô vào các thị trường trọng điểm chứ không tham gia vào chuỗi phân phối. HAGL xác định xuất khẩu trái cây tươi mới đem lại giá trị cao nhất và đầu tư kho lạnh để bảo quản trái tươi tìm cách xuất đi. Vì thế, công ty ưu tiên là các thị trường gần, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản để tối ưu giá trị. Trung Quốc với mức tiêu thụ lớn là thị trường ưu tiên khai thác của HAGL vì là thị trường gần và lợi thế của HAGL có thể xuất qua cửa khẩu ở Việt Nam, Lào hoặc Campuchia.