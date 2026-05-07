Lượng tiền gửi ngân hàng sụt giảm mạnh

Là ngân hàng có lượng tiền gửi lớn trong năm 2025, BIDV mới đây công bố lượng tiền gửi quý 1 sụt giảm mạnh. Vào cuối năm 2025, lượng tiền gửi của khách hàng tại nhà băng này lên hơn 2,22 triệu tỉ đồng (tăng 270.000 tỉ đồng, tương đương 13,8% chỉ trong một năm). Thế nhưng chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, lượng tiền gửi này đã giảm xuống 2,141 triệu tỉ đồng, giảm hơn 82.000 tỉ so với cuối năm 2025, tương đương gần 3,7% - ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngược lại, so với con số huy động, dư nợ cho vay của BIDV tiếp tục trong 3 tháng đầu năm, đạt gần 2,43 triệu tỉ đồng, tăng gần 57.000 tỉ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng khoảng 2,4%. Áp lực vốn tăng nên nhà băng này đã thực hiện phát hành giấy tờ có giá trong quý 1 tăng 78.000 tỉ đồng so với cuối năm, lượng giấy tờ có giá lên 303.000 tỉ đồng.

Một ngân hàng khác có lượng tiền gửi khách hàng giảm trong quý 1 là MB lên đến 15.000 tỉ đồng, xuống còn khoảng 905.918 tỉ đồng. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng tiếp tục mở rộng, đạt hơn 1,12 triệu tỉ đồng, trong khi danh mục đầu tư chứng khoán cũng tăng mạnh hơn 16%. Lượng phát hành giấy tờ có giá của nhà băng này cũng đã tăng lên 21.580 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm, lên 208.816 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 9.628 tỉ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ, ghi nhận mức cao kỷ lục cho một quý đầu năm.

Ngoài ra, các ngân hàng khác cũng có lượng tiền gửi khách hàng sụt giảm như ACB trong 3 tháng đầu năm giảm 17.607 tỉ đồng, xuống 570.267 tỉ đồng; Techcombank giảm từ 665.550 tỉ đồng cuối năm 2025 xuống 650.921 tỉ đồng, giảm 2,2%; VietBank có lượng tiền gửi khách hàng giảm từ 101.645 tỉ đồng xuống 96.713 tỉ đồng, giảm khoảng 4,3%; Sacombank giảm 2,8% xuống còn 600.789 tỉ đồng; TPBank giảm 4,3% xuống 267.038 tỉ đồng; SeABank giảm 3,1% xuống 185.876 tỉ đồng…

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý 1/2026 của 3 ngân hàng lớn gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV ghi nhận số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước đạt 563.036 tỉ đồng, tăng gần 39% so với cuối năm 2025.