Dự kiến tăng tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng

Cụ thể, dự thảo thông tư đề xuất một số nội dung chính, cụ thể quy định về tỷ lệ khả năng chi trả (LCR), yêu cầu các ngân hàng phải duy trì một lượng tài sản có tính thanh khoản cao (HQLA) đủ để bù đắp tổng dòng tiền ra ròng trong vòng 30 ngày tới, ngăn ngừa rủi ro ngân hàng mất khả năng thanh toán trong ngắn hạn. Dự kiến lộ trình áp dụng tỷ lệ LCR tăng từ 70% đến 100% trong khoảng thời gian 4 năm.

Dự kiến tỷ lệ khả năng chi trả sẽ được tăng lên ẢNH: NGỌC THẮNG

Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) đo lường mức độ ổn định của nguồn vốn trung - dài hạn mà các ngân hàng phải duy trì để tài trợ cho các tài sản sản có rủi ro thanh khoản trong dài hạn cũng có sự thay đổi. Mục đích đảm bảo ngân hàng có đủ nguồn vốn ổn định để tài trợ cho các tài sản dài hạn, không phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn và không ổn định. Dự kiến lộ trình áp dụng tỷ lệ NSFR tăng từ 90% đến 100% trong khoảng thời gian 3 năm.

Về quy định đăng ký áp dụng sớm quy định về tỷ lệ LCR, NSFR, dự thảo tạo điều kiện cho các ngân hàng có năng lực quản trị tốt thông qua việc cho phép áp dụng sớm các chuẩn mực Basel III. Theo đó, ngân hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể áp dụng ngay tỷ lệ LCR và NSFR tối thiểu 100% mà không cần tuân thủ lộ trình dự kiến. Khi lựa chọn thực hiện sớm các chuẩn mực này, ngân hàng sẽ được miễn tuân thủ một số tỷ lệ an toàn tương ứng tại Thông tư 22/2019, giúp giảm bớt chi phí tuân thủ của ngân hàng.

Về tỷ lệ đòn bẩy (LEV), dự thảo quy định theo hướng chưa áp dụng ngay tỷ lệ LEV và sẽ được Thống đốc NHNN quyết định áp dụng quy định tỷ lệ này khi cần thiết trong từng thời kỳ. Đồng thời, trong giai đoạn NHNN chưa yêu cầu áp dụng tỷ lệ LEV, NHTM, chi nhánh NHNN chủ động thực hiện quản lý đối với tỷ lệ LEV theo quy định nội bộ. Riêng đối với tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn (CDR), phương pháp tính tỷ lệ CDR kế thừa quy định tính dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi đã được quy định tại Thông tư 22/2019, tuy nhiên dự thảo có điều chỉnh phương pháp tính toán để phản ánh bản chất, ý nghĩa kinh tế của tỷ lệ này.

Dự thảo thông tư được đánh giá là văn bản pháp lý quan trọng, từng bước đưa hệ thống ngân hàng tiệm cận tiệm với thông lệ quốc tế về chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế (chuẩn mực Basel III) đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các quy định tại dự thảo được kỳ vọng sẽ khắc phục được những hạn chế của một số quy định tại của Thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tạo nền tảng vững chắc hơn cho sự phát triển của thị trường.