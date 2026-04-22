Sacombank đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài lộc

Ông Nguyễn Đức Thụy vào HĐQT

Trước thềm đại hội đồng cổ đông, Sacombank bất ngờ công bố bãi bỏ tờ trình xin gia hạn đề án tái cơ cấu sau sáp nhập. Đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 và ứng cử viên là ông Nguyễn Đức Thụy, hiện là Tổng giám đốc của Sacombank. Các cổ đông đã thông qua tờ trình bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm đã có đơn từ nhiệm khỏi vị trí này và cũng đã thôi làm Tổng giám đốc ngân hàng từ tháng 6.2025.

Sacombank tổ chức đại hội đồng cổ đông tại tỉnh Phú Thọ ẢNH: T.X

Các cổ đông thông qua việc đổi tên ngân hàng từ "Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín" sang "Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc" đồng thời thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Sacombank sẽ được chuyển đến địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam và giao HĐQT quyết định, thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 79 tỉ đồng.

HĐQT cũng có tờ trình thành lập các quỹ khuyến học, quỹ từ thiện để tích cực tham gia các dự án, chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển tri thức. Tăng cường đồng hành, tài trợ và đóng góp cùng thể thao thành tích cao và thể thao đại chúng trong việc xây dựng cơ sở, dịch vụ và sự kiện thể thao…

Xử lý khoản nợ xấu 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê

Tại đại hội, các cổ đông chất vấn về đề án tái cơ cấu, xử lý nợ xấu liên quan đến 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê, cũng như ngân hàng không đạt kế hoạch lợi nhuận năm nhưng vẫn chi thù lao… Ông Phan Đình Tuệ - thành viên HĐQT Sacombank trả lời, Sacombank cơ bản đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính, trích lập dự phòng 100%. Tuy nhiên, ngân hàng phải xử lý xong cổ phần của ông Trầm Bê thì mới đảm bảo tỷ lệ nợ xấu theo quy định. Ngân hàng đã trình phương án năm ngoái nhưng có nhiều chính sách thay đổi nên phải chờ thêm. Việc xử lý phải được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Hy vọng việc này được phê duyệt sớm trong năm nay.

Theo ông Tuệ, từ tháng 4.2025, khi Mỹ áp dụng chính sách thuế đối với các nước, các doanh nghiệp Việt, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn, doanh thu sụt giảm dẫn đến phát sinh nợ quá hạn. Trước đây, NHNN có các thông tư cho phép cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, khi các chính sách hỗ trợ này hết hiệu lực, Ngân hàng bắt buộc phải chuyển nhóm nợ theo đúng quy định, khiến tỷ lệ nợ xấu tăng lên. "Phần lớn các khoản nợ xấu tại Sacombank đều có tài sản đảm bảo, chủ yếu là bất động sản. Chúng tôi nhận định khả năng thu hồi vốn là rất cao. Tuy nhiên, tiến độ xử lý nhanh hay chậm lại phụ thuộc lớn vào sự phục hồi của thị trường bất động sản, cùng với các vướng mắc pháp lý kéo dài. Mục tiêu trọng tâm của năm 2026 là dồn lực tối đa để xử lý nợ xấu, dọn sạch bảng cân đối kế toán", ông Phan Đình Tuệ cho hay.

Chia sẻ thêm với cổ đông về kết quả kinh doanh quý 1/2026, ông Phan Đình Tuệ thông tin, lợi nhuận trước thuế đạt 3.572 tỉ đồng; tổng tài sản đạt khoảng 860.000 tỉ đồng; tổng huy động đạt khoảng 600.000 tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt khoảng 627.000 tỉ đồng (tăng trưởng khoảng 5-6%). Chi phí trên thu nhập (CIR) của Sacombank cao so với toàn ngành nên định hướng tái cấu trúc sắp tới sẽ phấn đấu hạ CIR xuống 38% năm 2026 và về 28% cho các năm tiếp theo. Về thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, theo ông Tuệ: "Làm ra bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nên chúng tôi chỉ trích theo quy định. Số 53 tỉ đồng nghe thì to nhưng so với quy mô của Sacombank cũng rất khiêm tốn".

Ông Phan Đình Tuệ cho biết, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Sacombank với tổng tài sản đạt hơn 1,01 triệu tỉ đồng, tăng 10%; dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỉ đồng, tăng 12% (hoặc không vượt quá hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt). Tổng huy động đạt 921.300 tỉ đồng, tăng 10% và được điều hành linh hoạt, phù hợp với tăng trưởng tín dụng trong thực tế. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát dưới 4,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỉ đồng, tăng 6%.