Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt nhóm giả danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản người dân

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
29/05/2026 18:49 GMT+7

Nhóm thanh niên giả danh cảnh sát hình sự, chặn phương tiện người đi đường để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chiều 29.5, đại diện Phòng Tham mưu (Công an TP.HCM) cho biết Công an phường An Khánh và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa bắt giữ nhóm 3 thanh niên giả danh lực lượng cảnh sát hình sự để chặn xe, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an TP.HCM bắt nhóm giả danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản người dân - Ảnh 1.

3 đối tượng tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Danh tính nhóm giả mạo gồm: Ngô Thanh Tuấn (25 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (18 tuổi, ở phường Cát Lái) và Trần Quốc Thảo (22 tuổi, ở phường Cát Lái).

Trước đó, ngày 28.5, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh lực lượng cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, nhóm gồm 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô, tiếp cận nạn nhân đang lưu thông trên đường.

Các đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó, nhóm này đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để “bỏ qua” rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Qua đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định, bắt giữ Tuấn, Nhật và Thảo.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chiều 27.5, nảy sinh ý định tìm những thanh niên đi xe máy một mình để chặn lại, giả danh lực lượng cảnh sát hình sự nhằm hù dọa, chiếm đoạt tiền, tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an phường An Khánh tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt 6 đối tượng cướp tiệm vàng

Công an TP.HCM bắt 6 đối tượng cướp tiệm vàng

Chỉ trong 24 giờ từ khi nhận tin báo, lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ 6 đối tượng thực hiện hành vi cướp tiệm vàng ở phường Tân Đông Hiệp.

Giả cảnh sát hình sự tống tiền 1 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

Cảnh Sát Hình Sự Công An TP.HCM công an giả danh cảnh sát hình sự Chiếm đoạt tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận