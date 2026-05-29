Công an TP.HCM bắt nhóm giả danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản người dân

Chiều 29.5, đại diện Phòng Tham mưu (Công an TP.HCM) cho biết Công an phường An Khánh và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa bắt giữ nhóm 3 thanh niên giả danh lực lượng cảnh sát hình sự để chặn xe, chiếm đoạt tài sản của người dân.

3 đối tượng tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Danh tính nhóm giả mạo gồm: Ngô Thanh Tuấn (25 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (18 tuổi, ở phường Cát Lái) và Trần Quốc Thảo (22 tuổi, ở phường Cát Lái).

Trước đó, ngày 28.5, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh lực lượng cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, nhóm gồm 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô, tiếp cận nạn nhân đang lưu thông trên đường.

Các đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó, nhóm này đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để “bỏ qua” rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Qua đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định, bắt giữ Tuấn, Nhật và Thảo.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chiều 27.5, nảy sinh ý định tìm những thanh niên đi xe máy một mình để chặn lại, giả danh lực lượng cảnh sát hình sự nhằm hù dọa, chiếm đoạt tiền, tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an phường An Khánh tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.