Công an TP.HCM bắt 6 đối tượng cướp tiệm vàng

Trưa 29.5, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai với 6 đối tượng thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp (Bình Dương cũ).

Cũng theo nguồn tin, ước tính số vàng bạc, trang sức mà nhóm này đã cướp lên tới hơn 800 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, hơn 13 giờ ngày 26.5, một nhóm người đi trên 2 xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp.

Sau đó, 2 người trong nhóm xông vào bên trong tiệm rồi dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy đi nhiều trang sức. Hành vi hết sức manh động và nhanh chóng khiến người dân không kịp phản ứng.

Gây án xong, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe đồng bọn chờ sẵn.

Tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Nguồn tin PV Thanh Niên cho biết chỉ trong 24 giờ nhận tin báo, các trinh sát đã bắt giữ 6 đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tài sản trao trả cho bị hại.

Hiện vụ cướp tiệm vàng được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.