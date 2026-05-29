Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt 6 đối tượng cướp tiệm vàng

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
29/05/2026 11:56 GMT+7

Chỉ trong 24 giờ từ khi nhận tin báo, lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ 6 đối tượng thực hiện hành vi cướp tiệm vàng ở phường Tân Đông Hiệp.

Trưa 29.5, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai với 6 đối tượng thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp (Bình Dương cũ).

Công an TP.HCM bắt 6 đối tượng cướp tiệm vàng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng

ẢNH: CTV

Cũng theo nguồn tin, ước tính số vàng bạc, trang sức mà nhóm này đã cướp lên tới hơn 800 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, hơn 13 giờ ngày 26.5, một nhóm người đi trên 2 xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp.

Sau đó, 2 người trong nhóm xông vào bên trong tiệm rồi dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy đi nhiều trang sức. Hành vi hết sức manh động và nhanh chóng khiến người dân không kịp phản ứng.

Gây án xong, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe đồng bọn chờ sẵn.

Tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Nguồn tin PV Thanh Niên cho biết chỉ trong 24 giờ nhận tin báo, các trinh sát đã bắt giữ 6 đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tài sản trao trả cho bị hại.

Hiện vụ cướp tiệm vàng được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi

Chưa đầy 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm dùng vật giống súng cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi Circle K ở phường Bình Thới.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp Tiệm Vàng Công An TP.HCM cướp TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận