Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi

Ngày 12.5, nguồn tin Thanh Niên cho biết Công an phường Bình Thới phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ và lấy lời khai đối với Vương Vĩnh An (40 tuổi, ở phường Hòa Bình) để làm rõ về hành vi cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Dương Đình Nghệ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 11.5, Công an phường Bình Thới tiếp nhận tin báo của anh Trần Đ.H.Q (26 tuổi, ở TP.HCM), nhân viên cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Dương Đình Nghệ, về việc bị một người đàn ông dùng vật giống súng khống chế để cướp tiền.

Theo trình báo, khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày (11.5), người đàn ông nói trên vào cửa hàng Circle K tại 17 Dương Đình Nghệ giả vờ mua hàng. Trong lúc nhân viên đang thanh toán, người này bất ngờ lấy từ túi quần ra một vật giống súng để uy hiếp rồi cướp khoảng 2,2 triệu đồng trước khi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo và thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Công an phường Bình Thới phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai truy xét đối tượng.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12.5, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm là Vương Vĩnh An (40 tuổi, ở phường Hòa Bình). Tang vật liên quan cũng được thu giữ phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, nghi phạm An bước đầu thừa nhận hành vi cướp tài sản. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định người này dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.