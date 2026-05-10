Khởi tố 2 bị can thực hiện 5 vụ trộm, cướp tài sản trong 2 ngày

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 bị can Phan Chí Nghị (25 tuổi, ở xã Định Quán, thành phố Đồng Nai) và Lâm Văn Nhật Minh (24 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

2 bị can tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, Nghị và Minh đều không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, cả 2 bàn nhau đi trộm cắp, cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Và chỉ trong 2 ngày (từ 25.4 đến 26.4), Minh cùng Nghị đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản và cướp tài sản tại địa bàn các xã Thanh Sơn, Định Quán, Tân An, phường Dầu Giây, phường Long Bình (đều thuộc thành phố Đồng Nai).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với công an 5 xã, phường trên tiến hành truy xét, xác định Minh và Nghị là nghi can nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Minh và Nghị đã thừa nhận hành vi phạm tội.