Thời sự

Bắt quả tang 2 thanh niên mang đèn khò phá két sắt để trộm tiệm vàng

Lê Lâm
31/01/2026 10:57 GMT+7

Hai thanh niên mang theo đèn khò, đột nhập vào một tiệm vàng để phá két sắt, trộm cắp tài sản.

Ngày 31.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an phường Trảng Dài vừa bắt quả tang vụ đột nhập tiệm vàng trộm cắp tài sản.

Bắt quả tang 2 thanh niên mang đèn khò phá két sắt để trộm tiệm vàng- Ảnh 1.

Hai nghi can trộm cắp tài sản cùng tang vật bị thu giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, rạng sáng 29.1, trong quá trình tuần tra trên đường tỉnh 768 (đoạn qua khu phố Ông Hường), Công an phường Trảng Dài nhận được tin báo về việc tiệm kinh doanh vàng bạc N.H.N (tại khu phố Ông Hường) có trộm.

Tổ tuần tra Công an phường Trảng Dài triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, bao vây và bắt quả tang hai thanh niên đang sử dụng đèn khò cắt két sắt để lấy trộm tài sản. Bước đầu công an xác định danh tánh thủ phạm gồm: Nguyễn Tuấn Vũ (33 tuổi, ở Đồng Nai) và Đoàn Nam Dương (29 tuổi, ở Hà Tĩnh) và thu giữ 1 bình ô xy, 1 bình gas, 1 đèn khò cắt sắt, 1 xà beng, 1 mỏ lết  cùng 1 xe mô tô không gắn biển kiểm soát.

Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, hiện củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

