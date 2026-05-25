Thời sự

TP.HCM: Cháy chung cư trên đường Đinh Bộ Lĩnh

Trần Duy Khánh
25/05/2026 08:48 GMT+7

Sáng 25.5, xảy ra vụ cháy chung cư trên đường Đinh Bộ Lĩnh (TP.HCM), may mắn không xảy ra thương vong.

Đến 8 giờ ngày 25.5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Bình Thạnh làm rõ nguyên nhân, thiệt hại vụ cháy chung cư trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Khoảng 5 giờ 40 cùng ngày, cư dân sống tại chung cư N.A nghe những tiếng nổ nhỏ liên tiếp phát ra từ khu vực tầng cao nhất của tòa nhà.

Qua kiểm tra, họ phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một căn hộ, sát khu vực sân thượng, kèm khói đen bốc cao khiến nhiều cư dân hoảng loạn.

Mọi người hô hoán, kích hoạt chuông báo động, tháo chạy xuống đất bằng cầu thang bộ.

Lúc 6 giờ 30 phút, rất đông người dân tập trung dưới đường Đinh Bộ Lĩnh. Do vị trí chung cư nằm trên đường một chiều, đông đúc phương tiện qua lại nên gây ảnh hưởng giao thông qua khu vực.

 

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, chống cháy lan. Khoảng 6 giờ 35 phút, ngọn lửa đã được dập tắt.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thương vong nhưng gây thiệt hại nhiều tài sản.

Do đây là tuyến đường huyết mạch nối tuyến Phạm Văn Đồng với Điện Biên Phủ nên giao thông luôn đông đúc

Hiện vụ cháy chung cư đang được tiếp tục làm rõ.

