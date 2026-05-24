Công an TP.HCM tìm chủ xe mô tô liên quan 2 vụ án ma túy

Ngày 24.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra 2 vụ án mua bán trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Xuân Hòa và phường Hiệp Thành.

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu 2 xe mô tô liên quan vụ án ma túy ẢNH: CACC

Theo hồ sơ điều tra, lúc 22 giờ 45 ngày 6.5.2025, Công an phường Hiệp Thành kiểm tra hành chính phòng trọ số 5 (ở đường HT17, khu phố 33) đã phát hiện 4 đối tượng nghi vấn gồm Trần Phước Anh, Đinh Văn Liêm, Trương Phước Hậu và Võ Văn Bạc. Qua đấu tranh, cả 4 đều được xác định dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tạm giữ 1 xe mô tô biển số 52U7 - 9395, số máy VUVYMG150FMH198659, số khung RNGDCH4UM71198659.

Tiếp đó, ngày 30.9.2025, tại ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa), Tổ công tác 363 Công an TP.HCM phát hiện Trần Hoàng Khanh (27 tuổi) đang điều khiển xe máy biển số 94D1 – 444.23 (số máy KC26E1267717, số khung RLHKC2609KY007536) chở theo sau là Trần Hoàng Sang (21 tuổi, cùng thành phố Cần Thơ) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của Khanh có 1 gói nylon chứa 2,2990 g Methamphetamine, trong túi quần của Sang có 1 gói nylon chứa 1,8532 g Methamphetamine.

Kết quả xét nghiệm xác định cả 2 đều dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật gồm 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô biển số 94D1 - 444.23 cùng toàn bộ số ma túy nêu trên để điều tra xử lý.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Hoàng Khanh tại phòng 302, khách sạn Y.O (trên đường 49, phường Tân Tạo), công an phát hiện và thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy hình trụ, tìm thấy ma túy còn sót lại.

Từ lời khai của Khanh và Sang, Công an phường Xuân Hòa tiếp tục truy xét, mời làm việc đối với Phan Văn Dũng (59 tuổi, ở phường Hòa Hưng). Qua làm việc, Dũng thừa nhận là người bán ma túy cho Khanh và Sang.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Văn Dũng (ở hẻm 293A Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng), công an phát hiện và thu giữ tổng cộng 61,428 gam Methamphetamine được chia thành nhiều gói nylon cất giấu trong các hộp giấy "Miu Silver", "Airpods Pro", hộp "Bánh trung thu", cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm xác định Dũng dương tính với ma túy.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin chủ sở hữu 2 xe máy nói trên nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tại địa chỉ 993 Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng) hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Văn Nam, số điện thoại 0933948679 để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ai đến liên hệ giải quyết 2 xe mô tô trên, Công an TP.HCM sẽ thực hiện thủ tục giải quyết theo quy định.