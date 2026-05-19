Thời sự

Công an tìm chủ sở hữu 21 mô tô quá hạn tạm giữ ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
19/05/2026 10:16 GMT+7

Công an phường Bình Thạnh (Công an TP.HCM) phát hiện, lập biên bản tạm giữ 21 mô tô là tang vật trong các vụ vi phạm pháp luật. Chủ các phương tiện liên quan cần nhanh chóng liên hệ công an để giải quyết vụ việc.

Ngày 19.5, Công an phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ, Công an TP.HCM) thông tin tìm chủ sở hữu hoặc người có liên quan 21 xe mô tô đang bị tạm giữ.

Trước đó, Công an phường Bình Thạnh phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 21 xe mô tô vắng chủ, là tang vật trong các vụ vi phạm pháp luật.

Đến nay, số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an phường để giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ qua Công an phường Bình Thạnh tại địa chỉ 182 Phan Văn Trị (phường Bình Thạnh) hoặc liên hệ chiến sĩ Trần Dương Linh số điện thoại 097.5678.178 để phối hợp giải quyết.

Sau thời hạn 1 năm, kể từ lần thứ 2 đăng tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến nhận, thì số phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.

DANH SÁCH XE ĐĂNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU

STT

BIỂN SỐ

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

1

54Y4-7109

RLHJF18057Y536743

JF18E-5036818

2

59N1-581.72

RLCE55P10DY239720

55P1-239726

3

59X2-185.31

RLHJF2701BY780230

JF27E-0872815

4

94D1-102.30

RLCE55P10CY157334

55P1-157338

5

62S1-017.92

RLCE55P10BY024854

55P1-024854

6

59S3-606.49

MH1KF4118KK680026

KF41E-1682722

7

60B4-376.08

RLHJF18078Y818769

JF18E-5427561

8

81C1-035.03

RLCE55P10BY046638

55P1-046647

9

79H1-101.01

RLCE55P10BY058235

55P1-058247

10

54N6-7048

RLHJF18037Y554741

JF18E-5054867

11

59V1-312.79

RLCE55P10BY035743

55P1-035745

12

59M1-747.64

RLCE55P10EY373519

55P1-373534

13

62X1-6229

RLHJF18038Y665436

JF18E-5269188

14

69C1-17926

RLCE55P10CY172901

55P1-172923

15

60B5-166.68

RLCE55P10BY051415

55P1-318454

16

60B5-380.49

RLCE55P10DY318442

55P1-183690

17

59X2-112.54

RLHJF2709BY725959

JF27E-0739655

18

59V1-646.72

RLCE55P10CY183685

55P1-183690

19

49E1-105.09

RLCE55P10BY031678

55P1-031671

20

61D1-223.69

HEHY91002232

MH-390-502232

21

54S3-2106

RLHJF1805-8Y019864

JF18E-0096366

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu hơn 200 mô tô quá hạn tạm giữ

Công an 3 phường Tam Thắng, An Nhơn, An Hội Tây (Công an TP.HCM) phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 200 xe mô tô vi phạm hành chính. Chủ các phương tiện liên quan cần nhanh chóng liên hệ công an phường để giải quyết vụ việc.

