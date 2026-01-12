Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu 81 phương tiện quá hạn tạm giữ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/01/2026 15:42 GMT+7

Công an phường Tam Thắng (Công an TP.HCM) phát hiện và lập biên bản tạm giữ 81 phương tiện vi phạm hành chính. Chủ các phương tiện liên quan cần nhanh chóng liên hệ công an phường để giải quyết vụ việc.

Ngày 12.1, Công an phường Tam Thắng (thành phố Vũng Tàu cũ), Công an TP.HCM thông tin tìm chủ sở hữu hoặc người có liên quan 81 phương tiện đang bị tạm giữ.

Trước đó, Công an phường Tam Thắng phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 80 xe mô tô, 1 xe đạp vắng chủ, vi phạm pháp luật.

Đến nay, số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an các phường để giải quyết theo quy định.

Công an TP.HCM cho hay, sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng tin tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không đến nhận, thì các phương tiện này sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.

Dưới đây là 81 phương tiện bị Công an phường Tam Thắng tạm giữ:

TT

BIỂN KIỂM SOÁT

SỐ MÁY HIỆN TẠI

SỐ KHUNG HIỆN TẠI

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI

XI LANH

MÀU SƠN

1

51Y1-3770

HC09E6253231

RLHHC09056Y253192

HONDA

Wave

Màu đen

2

Không

VLF1P50FMG340061095

RMTDCG1HY5A00..

Không nhãn hiệu

Màu đen

3

54S4-1049

F4A5138824

RLSCF4EF090103064

HONDA

Uttimo

Màu đen

4

Không

Không

Không

Không nhãn hiệu

Không rõ số loại

Màu xanh

5

65K2-5492

22S2073150

RLCN22S20AY073149

YAMAHA

Nouvo

Màu đen

6

Không

4UB501823

4UB501823

Không nhãn hiệu

Màu đỏ, đen

7

Không

1P53FMHY0173154

R...Y0802078

Không nhãn hiệu

Màu đen

8

Không

5C6H133202

RLCSC6H0FY133193

YAMAHA

Sirius

110

Màu trắng

9

Không

VMVTBAD039193

RLGKA120DAD039193

SYM

ATTIILA

124

Màu vàng

10

72B1-010.76

LC150FMG01202156

CX..XCHL012..2133

Không nhãn hiệu

Màu đen

11

Không

VUMFCYG150FMG4L100958

VFCBG6084FC000438

Không nhãn hiệu

Màu xanh

12

Không

C100MNE0121960

C100MN0121960

HONDA

Dream

Màu đen

13

Không

VDEJQ152FMH900092

...M6A900092

HONDA

WAVE

Màu xanh

14

Không

RMEQHLP50FMGS001548

RMEDCGFME6A001548

Không nhãn hiệu

Màu xanh

15

Không

RRSD0152FMH0004529

RR..WCH5R3Y...004529

Không nhãn hiệu

Màu đỏ

16

Không

LC152FMH00431878

LLCLXN3AXY1B00490

Không nhãn hiệu

Màu đỏ

17

Không

VMT1P50FMG30005726

VMTLCC012MT00525

Không nhãn hiệu

Màu đen

18

Không

VMEM9E43761

RLGH125ED4D437613

SYM

ATTIILA

Màu đỏ, đen

19

Không

VPF1P52FMH340020884

VFDBCH031PD420884

Không nhãn hiệu

Màu xanh

20

72T2-6842

F4D2105489

Không

SUZUKI

SKY DRIVE

124

Màu đen

21

72F4-5007

C90E6013347

Gỉ sét

HONDA

DH88

84

Màu đỏ

22

60B3-104.87

55P110755

RLCE55P10CY110918

YAMAHA

EXCITER

134

Màu trắng, tím

23

52U5-2989

JF15E5009462

Không

HONDA

SPACY

102

Màu đen

24

72S2-8291

5P11249188

RLCN5P110AY249186

YAMAHA

NOUVO

132

Màu đỏ, đen

25

72K5-2497

Đục

Đục

YAMAHA

NOUVO

113

Màu đen

26

72H4-9947

VTRDY150FMG80306456

VMXPCG0012U306456

DAYANG

C100

97

Màu đen

27

72D1-095.05

M731M4044137

RP8M73100CV109519

SYM

LIBERTY

124

Màu đen

28

60C1-334.52

5C63650584

RLCS5C630CY650541

YAMAHA

SIRIUS

110

Màu đỏ, đen

29

93T2-8122

5C61106763

RLCS5C6107Y106763

YAMAHA

SIRIUS

110.3

Màu đỏ, đen

30

72F6-4312

HD1P53FMHY0024617

Gỉ sét

Zongshen

Zongshen

108

Màu đỏ

31

72FC-6533

VVNZS139FMB2001118

Không

VECSTAR

VECSTAR

48

Màu đen

32

72H8-0833

5VD120778

VYAN5VD13YA020778

YAMAHA

NOUVO

113

Màu đỏ

33

72F1-452.36

JF18E5285706

Gỉ sét

HONDA

Airblade

108

Màu đỏ

34

66L3-3594

VUMYG15FMG284143

Không

Không nhãn hiệu

Không vỏ

35

47P3-0171

HC12E0325836

RLHHC12038Y170797

HONDA

WAVE

97

Màu đen

36

69C1-403.27

HC12E5435575

RLHHC1211DY435543

HONDA

WAVE

97

Màu trắng

37

67H1-039.10

VZS152FMH518200

RLPDCHBUMAB003200

HOIVDATHAILA

HOIVDATHAILA

107

Màu đen

38

72E1-748.54

JF86E5190468

RLHJF5831LZ471914

HONDA

VISION

108

Màu đỏ

39

72H8-1158

1P50FMG320284901

VLFDCG012LF006152

LIFAN

100-4C

97

Màu nâu

40

68F2-8473

Đục

Đục

HONDA

WAVE

Màu xanh

41

72L6-4119

VMVT3D001305

RLGKA12CD8D001305

SYM

Attila

124

Màu đỏ, đen

42

Không

VHLFM152FMHV00305350

RPYFCB210HA000811

Không nhãn hiệu

Màu đỏ

43

72H7-9839

VDG1P52FMH003463

Đục

HONDA

WAVE

108

Màu đỏ

44

60Z6-1313

VMM9BED044348

RLGH125CD7D044348

SYM

Attila Victorya

124

Màu đen

45

72H7-4876

VMEM9B403622

VMETCJ113MF403622

SYM

Attila

124

Màu xám

46

72H6-4749

SD072506

VMEPCG00221074852

Honda

Màu đen

47

70B1-976.47

VTT1P52FMH160649

VTT1P52FMH160649

Không nhãn hiệu

Màu đỏ

48

29T4-9959

5P11475393

RLCN5P110CY475377

YAMAHA

Nouvo LX

132

Màu vàng

49

60N7-1484

VME152FMHB006914

RMEWCH9ME7A006914

Không nhãn hiệu

Màu đen

50

72K2-3858

1P50FMG-320230778

VAVDE0012AV008118

HONDA

Wave S 110

97

Màu xám

51

72H1-030.28

44S1050876

RLCL44S1BY050874

HONDA

Luvias

125

Màu đỏ, đen

52

72L2-4452

VTTJL1P52FMHM009078

RRKWCH0UM5XR09078

HONDA

Wave

108

Màu đen

53

Không

VDP1P52FMH426257

Không

Không nhãn hiệu

Màu đen

54

37P6-4528

22S2057919

RLCN22S209Y057913

YAMAHA

Nouvo

113.7

Màu đen

55

71S9-1212

VMVT5AD011167

RLGKA12ED7D011167

SYM

Attila

124

Màu xanh

56

61B1-587.99

VMEM9B000981

Gỉ sét

SYM

Attila

Màu đỏ

57

60K4-7941

LC150FMG01599843

XS100300008578

Không nhãn hiệu

Màu xanh

58

59P2-63448

JC76E0124203

RLHJC7604GZ041250

HONDA

Future

124.9

Màu đỏ

59

94H2-8821

2B56019171

RLCN2B5607Y019171

YAMAHA

Nouvo

114

Màu đen

60

51M2-0426

ZS150FMG32127224

VHLPCG0022H013224

HALONG

100

Màu đen

61

79L1-3779

G408109933

G43A102223

SUZUKI

Epicuro

152

Màu xanh dương

62

72C1-21118

JF27E1245402

RLHJF2702BY387742

HONDA

Airblade

108

Màu nâu, đen

63

61Z3-7357

HC12E0221778

RLHHC12038Y605513

HONDA

Wave S

Màu xanh

64

68N1- 00085

5C61088648

RLCS5C6107Y088648

YAMAHA

Sirius

110

Màu đỏ

65

79L4-2820

2B52105766

RLCN2B5206Y105766

Nouvo đen

Nouvo

114

Màu đen

66

52N9-6145

2B5214832

RLCN2B5205Y014832

Nouvo đỏ đen

Nouvo

113.7

Màu đỏ, đen

67

72L4-2889

C100ME0155741

C100M0155741

DREAM

DREAM

Màu đen

68

721-274.81

JF27E0723019

RLHJF2700BY0109253

HONDA

Airblade

108

Màu đỏ

69

72C1-10041

RRSSA1P52QMJ-1B005313

RRS1CJ402A1-00200

SAPPHIRE

Bella

125

Màu vàng

70

Không

Đục

Đục

Không nhãn hiệu

Không vỏ, khung màu vàng

71

59M1-94801

JF18E5201645

RLHJF1801BY400191

HONDA

Airblade

108

Màu đen

72

68S1-32983

VDGZS152FMHMT00006945

RNDWCH1ND61DD6B45

Imoto đen

C110

107

Màu đen

73

83P3-733.68

JK03E7521056

RLHJK0323MZ015685

HONDA

Vision

109

Màu xanh xám

74

53V1-6324

C100MNE0129333

C100MN0129333

HONDA

C100

97

Màu xanh

75

60AE-03020

RNRHA139FMB123440

RNRWCH1HYD1123440

Sirius đen đỏ

Sirius đen đỏ

76

72K7-4084

VMVS1AD000142

RLGHA15AM5D000142

SYM

Excel

150

Màu trắng bạc

77

72C1-26397

VMVTFBD028659

RLGH125NDBD028659

SYM

Attila

124

Màu đen

78

54Y8-8682

Hàn ghép

Đục

SUZUKI

RGV

Màu xanh

79

84V1-2777

VMKADAD109447

RLCAU12AĐA109447

SYM

SYM Enjoy

124

80

72C1-862.56

VTT37JL1P52FMH000168

Gỉ sét

JUMPETI 110

110

108

Màu đen

81

Xe đạp

Fornix

Màu xanh

TP.HCM: Công an phường An Hội Tây tìm chủ sở hữu 50 xe mô tô quá hạn tạm giữ

TP.HCM: Công an phường An Hội Tây tìm chủ sở hữu 50 xe mô tô quá hạn tạm giữ

Công an phường An Hội Tây (TP.HCM) phát hiện và lập biên bản tạm giữ 50 xe mô tô vi phạm hành chính. Chủ các phương tiện liên quan cần nhanh chóng liên hệ công an phường để giải quyết vụ việc.

Xem thêm bình luận