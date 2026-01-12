Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu 81 phương tiện quá hạn tạm giữ

Ngày 12.1, Công an phường Tam Thắng (thành phố Vũng Tàu cũ), Công an TP.HCM thông tin tìm chủ sở hữu hoặc người có liên quan 81 phương tiện đang bị tạm giữ.
Trước đó, Công an phường Tam Thắng phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 80 xe mô tô, 1 xe đạp vắng chủ, vi phạm pháp luật.
Đến nay, số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an các phường để giải quyết theo quy định.
Công an TP.HCM cho hay, sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng tin tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không đến nhận, thì các phương tiện này sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.
Dưới đây là 81 phương tiện bị Công an phường Tam Thắng tạm giữ:
|
|
TT
|
BIỂN KIỂM SOÁT
|
SỐ MÁY HIỆN TẠI
|
SỐ KHUNG HIỆN TẠI
|
NHÃN HIỆU
|
SỐ LOẠI
|
XI LANH
|
MÀU SƠN
|
1
|
51Y1-3770
|
HC09E6253231
|
RLHHC09056Y253192
|
HONDA
|
Wave
|
|
Màu đen
|
2
|
Không
|
VLF1P50FMG340061095
|
RMTDCG1HY5A00..
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đen
|
3
|
54S4-1049
|
F4A5138824
|
RLSCF4EF090103064
|
HONDA
|
Uttimo
|
|
Màu đen
|
4
|
Không
|
Không
|
Không
|
Không nhãn hiệu
|
Không rõ số loại
|
|
Màu xanh
|
5
|
65K2-5492
|
22S2073150
|
RLCN22S20AY073149
|
YAMAHA
|
Nouvo
|
|
Màu đen
|
6
|
Không
|
4UB501823
|
4UB501823
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đỏ, đen
|
7
|
Không
|
1P53FMHY0173154
|
R...Y0802078
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đen
|
8
|
Không
|
5C6H133202
|
RLCSC6H0FY133193
|
YAMAHA
|
Sirius
|
110
|
Màu trắng
|
9
|
Không
|
VMVTBAD039193
|
RLGKA120DAD039193
|
SYM
|
ATTIILA
|
124
|
Màu vàng
|
10
|
72B1-010.76
|
LC150FMG01202156
|
CX..XCHL012..2133
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đen
|
11
|
Không
|
VUMFCYG150FMG4L100958
|
VFCBG6084FC000438
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu xanh
|
12
|
Không
|
C100MNE0121960
|
C100MN0121960
|
HONDA
|
Dream
|
|
Màu đen
|
13
|
Không
|
VDEJQ152FMH900092
|
...M6A900092
|
HONDA
|
WAVE
|
|
Màu xanh
|
14
|
Không
|
RMEQHLP50FMGS001548
|
RMEDCGFME6A001548
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu xanh
|
15
|
Không
|
RRSD0152FMH0004529
|
RR..WCH5R3Y...004529
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đỏ
|
16
|
Không
|
LC152FMH00431878
|
LLCLXN3AXY1B00490
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đỏ
|
17
|
Không
|
VMT1P50FMG30005726
|
VMTLCC012MT00525
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đen
|
18
|
Không
|
VMEM9E43761
|
RLGH125ED4D437613
|
SYM
|
ATTIILA
|
|
Màu đỏ, đen
|
19
|
Không
|
VPF1P52FMH340020884
|
VFDBCH031PD420884
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu xanh
|
20
|
72T2-6842
|
F4D2105489
|
Không
|
SUZUKI
|
SKY DRIVE
|
124
|
Màu đen
|
21
|
72F4-5007
|
C90E6013347
|
Gỉ sét
|
HONDA
|
DH88
|
84
|
Màu đỏ
|
22
|
60B3-104.87
|
55P110755
|
RLCE55P10CY110918
|
YAMAHA
|
EXCITER
|
134
|
Màu trắng, tím
|
23
|
52U5-2989
|
JF15E5009462
|
Không
|
HONDA
|
SPACY
|
102
|
Màu đen
|
24
|
72S2-8291
|
5P11249188
|
RLCN5P110AY249186
|
YAMAHA
|
NOUVO
|
132
|
Màu đỏ, đen
|
25
|
72K5-2497
|
Đục
|
Đục
|
YAMAHA
|
NOUVO
|
113
|
Màu đen
|
26
|
72H4-9947
|
VTRDY150FMG80306456
|
VMXPCG0012U306456
|
DAYANG
|
C100
|
97
|
Màu đen
|
27
|
72D1-095.05
|
M731M4044137
|
RP8M73100CV109519
|
SYM
|
LIBERTY
|
124
|
Màu đen
|
28
|
60C1-334.52
|
5C63650584
|
RLCS5C630CY650541
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
110
|
Màu đỏ, đen
|
29
|
93T2-8122
|
5C61106763
|
RLCS5C6107Y106763
|
YAMAHA
|
SIRIUS
|
110.3
|
Màu đỏ, đen
|
30
|
72F6-4312
|
HD1P53FMHY0024617
|
Gỉ sét
|
Zongshen
|
Zongshen
|
108
|
Màu đỏ
|
31
|
72FC-6533
|
VVNZS139FMB2001118
|
Không
|
VECSTAR
|
VECSTAR
|
48
|
Màu đen
|
32
|
72H8-0833
|
5VD120778
|
VYAN5VD13YA020778
|
YAMAHA
|
NOUVO
|
113
|
Màu đỏ
|
33
|
72F1-452.36
|
JF18E5285706
|
Gỉ sét
|
HONDA
|
Airblade
|
108
|
Màu đỏ
|
34
|
66L3-3594
|
VUMYG15FMG284143
|
Không
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Không vỏ
|
35
|
47P3-0171
|
HC12E0325836
|
RLHHC12038Y170797
|
HONDA
|
WAVE
|
97
|
Màu đen
|
36
|
69C1-403.27
|
HC12E5435575
|
RLHHC1211DY435543
|
HONDA
|
WAVE
|
97
|
Màu trắng
|
37
|
67H1-039.10
|
VZS152FMH518200
|
RLPDCHBUMAB003200
|
HOIVDATHAILA
|
HOIVDATHAILA
|
107
|
Màu đen
|
38
|
72E1-748.54
|
JF86E5190468
|
RLHJF5831LZ471914
|
HONDA
|
VISION
|
108
|
Màu đỏ
|
39
|
72H8-1158
|
1P50FMG320284901
|
VLFDCG012LF006152
|
LIFAN
|
100-4C
|
97
|
Màu nâu
|
40
|
68F2-8473
|
Đục
|
Đục
|
HONDA
|
WAVE
|
|
Màu xanh
|
41
|
72L6-4119
|
VMVT3D001305
|
RLGKA12CD8D001305
|
SYM
|
Attila
|
124
|
Màu đỏ, đen
|
42
|
Không
|
VHLFM152FMHV00305350
|
RPYFCB210HA000811
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đỏ
|
43
|
72H7-9839
|
VDG1P52FMH003463
|
Đục
|
HONDA
|
WAVE
|
108
|
Màu đỏ
|
44
|
60Z6-1313
|
VMM9BED044348
|
RLGH125CD7D044348
|
SYM
|
Attila Victorya
|
124
|
Màu đen
|
45
|
72H7-4876
|
VMEM9B403622
|
VMETCJ113MF403622
|
SYM
|
Attila
|
124
|
Màu xám
|
46
|
72H6-4749
|
SD072506
|
VMEPCG00221074852
|
Honda
|
|
|
Màu đen
|
47
|
70B1-976.47
|
VTT1P52FMH160649
|
VTT1P52FMH160649
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đỏ
|
48
|
29T4-9959
|
5P11475393
|
RLCN5P110CY475377
|
YAMAHA
|
Nouvo LX
|
132
|
Màu vàng
|
49
|
60N7-1484
|
VME152FMHB006914
|
RMEWCH9ME7A006914
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đen
|
50
|
72K2-3858
|
1P50FMG-320230778
|
VAVDE0012AV008118
|
HONDA
|
Wave S 110
|
97
|
Màu xám
|
51
|
72H1-030.28
|
44S1050876
|
RLCL44S1BY050874
|
HONDA
|
Luvias
|
125
|
Màu đỏ, đen
|
52
|
72L2-4452
|
VTTJL1P52FMHM009078
|
RRKWCH0UM5XR09078
|
HONDA
|
Wave
|
108
|
Màu đen
|
53
|
Không
|
VDP1P52FMH426257
|
Không
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu đen
|
54
|
37P6-4528
|
22S2057919
|
RLCN22S209Y057913
|
YAMAHA
|
Nouvo
|
113.7
|
Màu đen
|
55
|
71S9-1212
|
VMVT5AD011167
|
RLGKA12ED7D011167
|
SYM
|
Attila
|
124
|
Màu xanh
|
56
|
61B1-587.99
|
VMEM9B000981
|
Gỉ sét
|
SYM
|
Attila
|
|
Màu đỏ
|
57
|
60K4-7941
|
LC150FMG01599843
|
XS100300008578
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Màu xanh
|
58
|
59P2-63448
|
JC76E0124203
|
RLHJC7604GZ041250
|
HONDA
|
Future
|
124.9
|
Màu đỏ
|
59
|
94H2-8821
|
2B56019171
|
RLCN2B5607Y019171
|
YAMAHA
|
Nouvo
|
114
|
Màu đen
|
60
|
51M2-0426
|
ZS150FMG32127224
|
VHLPCG0022H013224
|
HALONG
|
100
|
|
Màu đen
|
61
|
79L1-3779
|
G408109933
|
G43A102223
|
SUZUKI
|
Epicuro
|
152
|
Màu xanh dương
|
62
|
72C1-21118
|
JF27E1245402
|
RLHJF2702BY387742
|
HONDA
|
Airblade
|
108
|
Màu nâu, đen
|
63
|
61Z3-7357
|
HC12E0221778
|
RLHHC12038Y605513
|
HONDA
|
Wave S
|
|
Màu xanh
|
64
|
68N1- 00085
|
5C61088648
|
RLCS5C6107Y088648
|
YAMAHA
|
Sirius
|
110
|
Màu đỏ
|
65
|
79L4-2820
|
2B52105766
|
RLCN2B5206Y105766
|
Nouvo đen
|
Nouvo
|
114
|
Màu đen
|
66
|
52N9-6145
|
2B5214832
|
RLCN2B5205Y014832
|
Nouvo đỏ đen
|
Nouvo
|
113.7
|
Màu đỏ, đen
|
67
|
72L4-2889
|
C100ME0155741
|
C100M0155741
|
DREAM
|
DREAM
|
|
Màu đen
|
68
|
721-274.81
|
JF27E0723019
|
RLHJF2700BY0109253
|
HONDA
|
Airblade
|
108
|
Màu đỏ
|
69
|
72C1-10041
|
RRSSA1P52QMJ-1B005313
|
RRS1CJ402A1-00200
|
SAPPHIRE
|
Bella
|
125
|
Màu vàng
|
70
|
Không
|
Đục
|
Đục
|
Không nhãn hiệu
|
|
|
Không vỏ, khung màu vàng
|
71
|
59M1-94801
|
JF18E5201645
|
RLHJF1801BY400191
|
HONDA
|
Airblade
|
108
|
Màu đen
|
72
|
68S1-32983
|
VDGZS152FMHMT00006945
|
RNDWCH1ND61DD6B45
|
Imoto đen
|
C110
|
107
|
Màu đen
|
73
|
83P3-733.68
|
JK03E7521056
|
RLHJK0323MZ015685
|
HONDA
|
Vision
|
109
|
Màu xanh xám
|
74
|
53V1-6324
|
C100MNE0129333
|
C100MN0129333
|
HONDA
|
C100
|
97
|
Màu xanh
|
75
|
60AE-03020
|
RNRHA139FMB123440
|
RNRWCH1HYD1123440
|
Sirius đen đỏ
|
Sirius đen đỏ
|
|
|
76
|
72K7-4084
|
VMVS1AD000142
|
RLGHA15AM5D000142
|
SYM
|
Excel
|
150
|
Màu trắng bạc
|
77
|
72C1-26397
|
VMVTFBD028659
|
RLGH125NDBD028659
|
SYM
|
Attila
|
124
|
Màu đen
|
78
|
54Y8-8682
|
Hàn ghép
|
Đục
|
SUZUKI
|
RGV
|
|
Màu xanh
|
79
|
84V1-2777
|
VMKADAD109447
|
RLCAU12AĐA109447
|
SYM
|
SYM Enjoy
|
124
|
|
80
|
72C1-862.56
|
VTT37JL1P52FMH000168
|
Gỉ sét
|
JUMPETI 110
|
110
|
108
|
Màu đen
|
81
|
Xe đạp
|
|
|
Fornix
|
|
|
Màu xanh
