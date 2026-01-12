Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu 81 phương tiện quá hạn tạm giữ

Ngày 12.1, Công an phường Tam Thắng (thành phố Vũng Tàu cũ), Công an TP.HCM thông tin tìm chủ sở hữu hoặc người có liên quan 81 phương tiện đang bị tạm giữ.

Trước đó, Công an phường Tam Thắng phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 80 xe mô tô, 1 xe đạp vắng chủ, vi phạm pháp luật.

Đến nay, số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an các phường để giải quyết theo quy định.

Công an TP.HCM cho hay, sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng tin tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không đến nhận, thì các phương tiện này sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.

Dưới đây là 81 phương tiện bị Công an phường Tam Thắng tạm giữ: