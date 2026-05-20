Công an TP.HCM tìm danh tính thi thể nổi trên kênh Đôi

Trần Duy Khánh
20/05/2026 12:30 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kêu gọi người thân hoặc người dân biết thông tin, danh tính liên quan đến thi thể người đàn ông nổi trên kênh Đôi hãy phối hợp điều tra.

Ngày 20.5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh, điều tra vụ người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân, thi thể được phát hiện trôi trên kênh Đôi, đoạn qua phường Chánh Hưng.

Công an TP.HCM tìm danh tính thi thể nổi trên kênh Đôi

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 20 ngày 28.2, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên kênh Đôi, nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an nghi vấn đây có thể là người đàn ông được người dân nhìn thấy nhảy từ cầu Chánh Hưng xuống sông vào chiều 27.2.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 27.2, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông nhảy cầu Chánh Hưng, Công an phường Chánh Hưng đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra.

Tại khu vực cầu, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy hiệu Jupiter màu đỏ mang biển số 66K1-6182 bị bỏ lại. Đáng chú ý, số khung và số máy của phương tiện có dấu hiệu bị cắt, đục.

Sau khi tiếp nhận tin báo phát hiện thi thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp Viện KSND khu vực 10, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM và Công an phường Chánh Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo ghi nhận, nạn nhân là nam giới, trên người không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính, lai lịch.

Công an kêu gọi thân nhân hoặc người dân biết thông tin về nạn nhân hãy liên hệ điều tra viên Phạm Hùng, theo số điện thoại 0907307500 để hỗ trợ giải quyết.

TP.HCM: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích dưới rạch Bến Nghé

Một nam thanh niên mất liên lạc với gia đình được cơ quan chức năng tìm thấy thi thể dưới rạch Bến Nghé (TP.HCM).

