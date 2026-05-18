TP.HCM: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích dưới rạch Bến Nghé

Chiều 18.5, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Xóm Chiếu trục vớt, bàn giao thi thể nam thanh niên mất tích dưới rạch Bến Nghé cho gia đình mai táng.

Trục vớt thi thể nam thanh niên mất tích dưới rạch Bến Nghé ẢNH: CACC

Sáng cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM) nhận được tin báo về trường hợp một nam thanh niên mất liên lạc với gia đình, lần gần nhất mọi người thấy anh này đi trên cầu Khánh Hội (phường Xóm Chiếu) nên phối hợp Công an phường Xóm Chiếu và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm.

Do khu vực xảy ra vụ việc có dòng chảy mạnh, phạm vi tìm kiếm rộng và địa hình dưới nước phức tạp, đơn vị đã báo cáo Trung tâm chỉ huy 114 xin chi viện thêm lực lượng chuyên trách cứu nạn dưới nước.

12 chiến sĩ từ tổ đặc biệt cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Các đội hình lặn chuyên sâu được triển khai đồng bộ nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo đảm hiệu quả và an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở rạch Bến Nghé, bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương và gia đình.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ phải đối mặt với nhiều khó khăn như dòng nước chảy mạnh, tầm nhìn hạn chế, lòng sông có nhiều vật cản nguy hiểm, địa hình bùn lầy trơn trượt và nhiều phương tiện thủy lưu thông qua khu vực.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cùng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, công tác tìm kiếm đã được triển khai khẩn trương, hiệu quả và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia.