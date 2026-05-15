TP.HCM: Tai nạn liên hoàn trước công viên, 1 người tử vong

Ngày 15.5, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan truy tìm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trước công viên lịch sử - văn hóa dân tộc TP.HCM, phường Đông Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, gần 5 giờ cùng ngày, nam tài xế ô tô công nghệ 34 tuổi điều khiển phương tiện lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hướng về Đồng Nai. Khi đến đoạn trước công viên lịch sử - văn hóa dân tộc TP.HCM thì xảy ra va chạm với một người đàn ông đang đi bộ qua đường.

Do đường một chiều, nam tài xế điều khiển ô tô chạy thêm một đoạn khá xa rồi mới quay đầu trở lại hiện trường. Tại đây, nam tài xế tá hỏa khi phát hiện nạn nhân đã tử vong trong trạng thái thi thể không còn nguyên vẹn.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên hiện cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ danh tính. Từ các dấu vết hiện trường và tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng nhận định dấu hiệu của vụ tai nạn liên hoàn. Cụ thể, sau va chạm với ô tô công nghệ, nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe từ một phương tiện khác với tải trọng lớn cán qua.

Hiện công an truy tìm phương tiện liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong.