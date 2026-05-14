TP.HCM: 2 vợ chồng thương vong dưới bánh xe ben

Chiều 14.5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm việc với tài xế xe ben liên quan vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng thương vong trên đường Thống Nhất, phường Đông Hòa.

Danh tính các nạn nhân là bà N.T.T.V (54 tuổi) và ông T.T.L (65 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng thương vong ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua đường Thống Nhất (hướng đi xa lộ Hà Nội) thì phát hiện 2 vợ chồng ông L. nằm giữa đường cùng chiếc xe máy bị ngã (đoạn thuộc phường Đông Hòa).

Lực lượng công an và y tế có mặt, xác định bà V. đã tử vong, còn ông L. bị thương, hiện trường nghi vấn một vụ tai nạn giao thông.

Qua trích xuất camera an ninh, ghi thông tin nhân chứng, cơ quan chức năng xác định khoảng 10 giờ cùng ngày, khi 2 vợ chồng ông L. đang chở nhau trên xe máy thì xảy ra va chạm với một xe ben chạy cùng chiều. Khi 2 nạn nhân ngã ra đường, bà V. bị xe ben cán tử vong tại chỗ, ông L. bị thương. Tuy nhiên, phương tiện này không dừng lại mà tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

Sau đó, công an nhanh chóng truy ra tài xế cùng chiếc xe ben đang đậu bên trong một công trình xây dựng gần đó.

Hiện công an đã đưa tài xế xe ben về trụ sở để tiếp tục làm rõ vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng thương vong.