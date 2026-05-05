Phát hiện người đàn ông tử vong giữa đường ở TP.HCM

Sáng 5.5, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Đông Hòa phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên đường ĐT 743A.

Danh tính người tử vong được cơ quan chức năng xác định là ông Đ.V.D (60 tuổi), một người dân địa phương.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua giao lộ ĐT 743A - Lồ Ô (phường Đông Hòa) phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh. Khi lực lượng chức năng đến, xác định nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương, có dấu hiệu va đập. Một số vật dụng cá nhân văng xa. Trên mặt đường, ghi nhận có một số vết xước dài.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi vấn nạn nhân bị một phương tiện tông trúng khi đang đi bộ. Tuy nhiên, phương tiện này hiện không có mặt tại hiện trường.

Công an TP.HCM đang trích xuất camera, truy tìm phương tiện liên quan, làm rõ nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong.