TP.HCM: Ngồi trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Trần Duy Khánh
29/04/2026 12:20 GMT+7

Một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ngồi trên đường ray đã bị tàu hỏa tông tử vong tại TP.HCM.

Ngày 29.4, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ vụ một người đàn ông ngồi trên đường ray bị tàu hỏa tông tử vong, đồng thời tìm thân nhân nạn nhân.

TP.HCM: Ngồi trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ người đàn ông ngồi trên đường ray bị tàu hỏa tông tử vong

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 28.4, đoàn tàu hỏa chạy tuyến Nam - Bắc khi vừa qua khỏi khu vực giao lộ Hiệp Bình (phường Hiệp Bình) khoảng 100 m thì tông vào một người đàn ông đang ngồi trên đường ray.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng khỏi đường ray, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, đoàn tàu dừng lại trong ít phút để lái tàu trình báo cơ quan chức năng, sau đó tiếp tục hành trình.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân khoảng 35 - 40 tuổi, có râu quai nón, mặc áo thun màu xám và quần dài, do không mang theo giấy tờ tùy thân nên hiện chưa xác định được danh tính. Công an đang thông báo tìm thân nhân để phối hợp xử lý.

Va chạm với tàu hỏa ở Quảng Ngãi, xe tải đứt lìa, tài xế bị thương

Tàu khách SE8 va chạm xe tải tại điểm giao cắt đường sắt ở xã Vệ Giang (Quảng Ngãi) khiến tài xế xe tải bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

