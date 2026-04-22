TP.HCM: Phát hiện nữ sinh tử vong bên dưới tòa nhà ký túc xá

Ngày 22.4, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Ban Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM điều tra nguyên nhân nữ sinh tử vong bên dưới một tòa nhà tại ký túc xá khu A (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Nữ sinh được phát hiện tử vong bên dưới tòa nhà ký túc xá ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21.4, nhiều sinh viên phát hiện một người nằm bất động dưới chân tòa nhà AHX, nên trình báo bảo vệ. Khi đến kiểm tra, bảo vệ phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Công an phường Đông Hòa (TP.HCM) sau đó đã có mặt, lấy lời khai nhân chứng và xác minh danh tính nạn nhân. Kiểm tra bên trong tòa nhà AHX, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 6 có đồ đạc được cho là của nạn nhân, bước đầu nghi vấn nữ sinh rơi từ trên cao xuống.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.N (20 tuổi, ở xã Nhuận Đức, TP.HCM), sinh viên năm 2 của một trường đại học tại TP.HCM. Nạn nhân sinh sống tại một tòa nhà khác trong khu ký túc xá khu A.

Đến rạng sáng 22.4, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.