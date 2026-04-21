TP.HCM: Va chạm xe đầu kéo, nam sinh 18 tuổi tử vong trên đường đến trường

Trần Duy Khánh
21/04/2026 19:01 GMT+7

Va chạm với xe đầu kéo trên đường ĐT 743A (phường Đông Hòa, TP.HCM), một nam sinh 18 tuổi, là sinh viên cao đẳng tại TP.HCM, tử vong thương tâm.

Chiều 21.4, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Đông Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến một nam sinh tử vong tại chỗ.

tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, tài xế Q.T.V (50 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe đầu kéo biển số 63H-063.XX lưu thông trên đường ĐT 743A, hướng từ quốc lộ 1K đi Tân Vạn. Khi đến trước số nhà 306 ĐT 743A (phường Đông Hòa), tài xế cho xe rẽ phải vào depot.

Trong lúc ôm cua, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy do anh N.G.K (18 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị bánh xe cán qua, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là nam sinh một trường cao đẳng tại TP.HCM, đang trên đường đến lớp.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe đầu kéo gây tai nạn chắn ngang đường, cửa ngõ TP.HCM ùn ứ

Xe đầu kéo mất lái, tông vỡ dải phân cách rồi va chạm với ô tô 7 chỗ trên đường Võ Chí Công (TP.HCM), khiến giao thông ùn ứ kéo dài hơn 2 km.

