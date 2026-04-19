Làm rõ vụ nam tài xế xe ôm tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Ngày 19.4, Công an phường Tân Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân tại dãy trọ trên đường Lê Quang Định (khu phố Bình Khánh) đi ngang qua phòng của anh K.V.L (29 tuổi, quê An Giang) thì phát hiện cửa mở, bên trong anh L. nằm úp mặt dưới nền nhà.

Nghi có chuyện bất thường, người dân hô hoán và cùng kiểm tra. Do lo ngại liên quan đến điện, mọi người nhanh chóng ngắt cầu dao trước khi tiếp cận, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, anh L. mặc quần ngắn, không mặc áo, tay phải cầm một chiếc giẻ lau còn ướt, phần cánh tay có dấu hiệu bị cháy. Thi thể nằm gần khu vực tủ lạnh trong phòng trọ.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Được biết anh L. thuê trọ sống một mình và làm nghề chạy xe ôm công nghệ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.