Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Làm rõ vụ nam tài xế xe ôm tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
19/04/2026 15:11 GMT+7

Người dân phát hiện nam tài xế xe ôm công nghệ nằm úp mặt tử vong trong phòng trọ tại khu phố Bình Khánh, phường Tân Hiệp (TP.HCM).

Ngày 19.4, Công an phường Tân Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân tại dãy trọ trên đường Lê Quang Định (khu phố Bình Khánh) đi ngang qua phòng của anh K.V.L (29 tuổi, quê An Giang) thì phát hiện cửa mở, bên trong anh L. nằm úp mặt dưới nền nhà.

Nghi có chuyện bất thường, người dân hô hoán và cùng kiểm tra. Do lo ngại liên quan đến điện, mọi người nhanh chóng ngắt cầu dao trước khi tiếp cận, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, anh L. mặc quần ngắn, không mặc áo, tay phải cầm một chiếc giẻ lau còn ướt, phần cánh tay có dấu hiệu bị cháy. Thi thể nằm gần khu vực tủ lạnh trong phòng trọ.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Được biết anh L. thuê trọ sống một mình và làm nghề chạy xe ôm công nghệ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

TP.HCM: Phát hiện tổ trưởng kho vải của một công ty tử vong trong phòng trọ

Tổ trưởng kho vải một công ty ở Khu công nghiệp Sóng Thần vắng làm 2 ngày không phép, sau đó đồng nghiệp cùng người dân tìm kiếm thì phát hiện anh này tử vong ở phòng trọ.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong công an Điều Tra TP.HCM xe ôm công nghệ tài xế xe ôm tử vong trong phòng trọ phường Tân Hiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận