TP.HCM: Sau lời nhắn 'không thể tiếp tục sống', vợ về nhà phát hiện chồng tử vong

Trần Duy Khánh
13/04/2026 20:14 GMT+7

Nhận được lời nhắn nội dung 'không thể tiếp tục sống' của chồng từ người thân, người vợ vội vã trở về nhà thì bàng hoàng phát hiện chồng đã tử vong trong phòng ngủ.

Ngày 13.4, trong lúc đang làm việc tại công ty, người vợ (ở phường Dĩ An, TP.HCM) nhận được cuộc gọi từ người thân thông báo chồng chị là ông Đ. vừa nhắn tin với nội dung “không thể tiếp tục sống”. Bất an, chị lập tức rời nơi làm việc, vội vã trở về nhà kiểm tra.

TP.HCM: Sau lời nhắn 'không thể tiếp tục sống', vợ về nhà phát hiện chồng tử vong - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc

ẢNH: CTV

Khi về đến căn nhà trên đường số 29, khu phố Chiêu Liêu A, người vợ bàng hoàng phát hiện chồng đã tử vong trong phòng ngủ, trong tư thế treo người. Chị hô hoán với người dân xung quanh và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và ghi nhận lời khai các bên liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Thi thể người đàn ông tên Đ. được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

TP.HCM: Người đàn ông bị đâm tử vong sau cuộc nhậu với bạn gái

Sau cuộc nhậu xảy ra cãi vã, người phụ nữ rời đi rồi quay lại với hung khí, đâm nhiều nhát khiến bạn trai tử vong tại TP.HCM.

