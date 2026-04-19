Điều tra vụ tài xế taxi tử vong trong ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM

Ngày 19.4, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ một nam tài xế taxi tử vong trong ô tô, nghi do đột quỵ.

Nam tài xế taxi gục trong ô tô được phát hiện đã tử vong ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông 49 tuổi lái ô tô taxi biển số TP.HCM lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi.

Khi đến khu vực trước số 240 Phạm Văn Đồng (đối diện Trung tâm thương mại Gigamall), tài xế dừng xe và gọi điện cho người thân. Ít phút sau, người này bất ngờ gục xuống trong ô tô.

Đến khoảng 11 giờ, người dân phát hiện chiếc taxi đậu lâu có dấu hiệu bất thường nên lại gần kiểm tra, thì thấy tài xế đã bất tỉnh nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên nam tài xế được xác định đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.