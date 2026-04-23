Công an TP.HCM khởi tố TikToker 'Master Dũng Văn' lừa đảo tâm linh, chiếm đoạt tài sản

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
23/04/2026 14:56 GMT+7

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng, người đứng sau tài khoản TikTok 'Master Dũng Văn', để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23.4, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, ở phường Long Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM khởi tố TikToker 'Master Dũng Văn' lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng

ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok “Master Dũng Văn” (hơn 120.000 lượt theo dõi) thường xuyên đăng tải các video có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác và có dấu hiệu lừa đảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Dũng và mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận đã đăng tải nhiều nội dung liên quan “tâm linh”, tự nhận có khả năng “cảm xạ”, giải quyết các vấn đề như “oan gia trái chủ”, “âm binh quấy phá”… nhằm thu hút người xem.

Công an TP.HCM khởi tố TikToker 'Master Dũng Văn' lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" thường xuyên đăng tải nội dung liên quan “tâm linh”, tự nhận có khả năng “cảm xạ”...

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo điều tra ban đầu, Dũng đưa ra mức phí từ 5 triệu đến 30 triệu đồng/lần “giải quyết”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện được như cam kết. Chỉ riêng một trường hợp cơ quan công an tiếp nhận đơn tố cáo, nạn nhân đã bị chiếm đoạt hơn 33 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Dũng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP.HCM cảnh báo, thời gian qua xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội, tự xưng “thầy”, “master”, “có khả năng tâm linh” để thực hiện hành vi lừa đảo. Thủ đoạn này đánh vào tâm lý hoang mang, mê tín của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người dân được khuyến cáo không tin, không chuyển tiền cho các đối tượng hoạt động mê tín dị đoan trên mạng dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được xử lý.

Khởi tố 24 bị can 'rút ruột' 500 tấn hạt điều ở cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Lợi dụng sơ hở trong khâu cân tải trọng tại cảng Sài Gòn Hiệp Phước (TP.HCM), 24 bị can đã dùng thủ đoạn nâng khống trọng lượng xe để chiếm đoạt khoảng 500 tấn hạt điều nhập khẩu, trị giá gần 22 tỉ đồng.

