Thời sự

TP.HCM: Tài xế ô tô ôm cua cán tử vong bé gái 2 tuổi trong cây xăng

Trần Duy Khánh
22/04/2026 20:21 GMT+7

Trong lúc ôm cua vào cây xăng đổ nhiên liệu, tài xế ô tô thiếu quan sát, cán tử vong bé gái 2 tuổi đang nằm chơi trên nền sân.

Ngày 22.4, cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra vụ tai nạn khiến bé gái khoảng 2 tuổi tử vong trong khuôn viên cây xăng trên địa bàn phường Bến Cát.

TP.HCM: Tài xế ô tô ôm cua cán tử vong bé gái 2 tuổi trong cây xăng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn 22.4

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông P.C.D (47 tuổi, ở phường Chánh Hiệp) điều khiển ô tô vào cây xăng tại khu vực đường N.C giao với đường D7 (phường Bến Cát) để đổ nhiên liệu. Trong lúc phương tiện ôm cua di chuyển bên trong, do thiếu quan sát, tài xế không phát hiện bé gái đang nằm chơi trên lối đi nên đã cán qua người nạn nhân.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân nhanh chóng hô hoán, đưa bé gái đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do chấn thương nặng.

TP.HCM: Tài xế ô tô ôm cua cán tử vong bé gái 2 tuổi trong cây xăng- Ảnh 2.

Công an phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc

ẢNH: C.T.V

Nạn nhân được xác định là bé N.N.P.A (2 tuổi).

Nhận tin báo, Công an phường Bến Cát có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

TP.HCM: Làm rõ một người tử vong, nghi bị xe container cán

Camera ghi lại, trong lúc trời mưa, một nam thanh niên chạy bộ từ vỉa hè ra đường, đúng lúc xe container chạy qua cán tử vong.

tử vong tài xế Bé gái Cây xăng Công An TP.HCM
