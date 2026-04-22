TP.HCM: Tài xế ô tô ôm cua cán tử vong bé gái 2 tuổi trong cây xăng

Ngày 22.4, cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra vụ tai nạn khiến bé gái khoảng 2 tuổi tử vong trong khuôn viên cây xăng trên địa bàn phường Bến Cát.

Hiện trường vụ tai nạn 22.4 ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông P.C.D (47 tuổi, ở phường Chánh Hiệp) điều khiển ô tô vào cây xăng tại khu vực đường N.C giao với đường D7 (phường Bến Cát) để đổ nhiên liệu. Trong lúc phương tiện ôm cua di chuyển bên trong, do thiếu quan sát, tài xế không phát hiện bé gái đang nằm chơi trên lối đi nên đã cán qua người nạn nhân.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân nhanh chóng hô hoán, đưa bé gái đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do chấn thương nặng.

Công an phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc ẢNH: C.T.V

Nạn nhân được xác định là bé N.N.P.A (2 tuổi).

Nhận tin báo, Công an phường Bến Cát có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.