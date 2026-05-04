TP.HCM: Truy xét nhóm hành hung sinh viên bằng trái bi da

Tối 4.5, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an phường Linh Xuân phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lấy lời khai của nam thanh niên tên N. để phục vụ công tác điều tra vụ hành hung khiến 1 sinh viên bị thương tại quán bi da.

Camera ghi lại cảnh nam sinh viên bị hành hung bằng trái bi da ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.K (22 tuổi, quê Khánh Hòa), hiện là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM.

N. được xác định là người cầm đầu, cùng với 2 nam thanh niên khác xông vào quán bi da trên đường số 7 (phường Linh Xuân), hành hung làm anh K. bị thương, rạng sáng 1.5. Bước đầu, nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc anh K. trêu chọc cô gái là nhân viên của quán bi da.

Theo cơ quan chức năng, sau vụ việc, nạn nhân không đến cơ quan công an trình báo.

Đến chiều 4.5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh anh K. đang chơi bi da với bạn trong quán thì có 3 người tiến tới nói chuyện. Bất ngờ, 2 người trong nhóm này dùng tay đấm tới tấp vào mặt anh K. Người còn lại cầm trái bi da đập vào đầu khiến nạn nhân choáng váng.

Kết quả xác minh xác định vụ việc xảy ra rạng sáng 1.5 tại quán bi da trên đường số 7, phường Linh Xuân. Theo nạn nhân, trước khi ra tay hành hung, nhóm người có hỏi: "Sao mày trêu bạn gái anh tao?".

Vào cuộc truy xét, công an nhanh chóng đưa nhóm hành hung nam sinh viên về trụ sở lấy lời khai, làm rõ vụ việc.