Công an TP.HCM bắt tạm giam 2 người đánh nhau vì tiếng còi xe

Ngày 1.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Trọng Lễ (39 tuổi, ở phường An Phú Đông) và Phạm Hoàng Gia (32 tuổi, ở xã Hưng Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đánh nhau vì tiếng còi xe, 2 người đàn ông bị bắt tạm giam ẢNH: CACC

Đây là động thái của cơ quan chức năng liên quan vụ "TP.HCM: Hai tài xế ẩu đả giữa giao lộ, nhiều xe máy bị xô ngã".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông ẩu đả tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh). Lúc này, xung quanh có nhiều người đang dừng đèn đỏ bị ảnh hưởng bởi vụ việc, các xe máy bị xô ngã. Dù được mọi người can ngăn, 2 người đàn ông vẫn hung hăng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Khánh vào cuộc, xác định 2 người liên quan là Trần Trọng Lễ và Phạm Hoàng Gia. Các tài liệu thu thập được đủ căn cứ xử lý hình sự, bắt tạm giam cả 2 về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 22.3, chị D.M chạy xe máy trên đường Mai Chí Thọ, hướng về đường Võ Văn Kiệt, chở Phạm Hoàng Gia. Lúc này, Gia đang trong tình trạng say xỉn.

Phía sau, Trần Trọng Lễ chạy xe máy, liên tục bóp còi xin vượt. Bực tức, Gia quay lại chửi bới thì Lễ đáp trả rồi tăng ga bỏ đi.

Khi Lễ chạy xe tới giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch thì dừng đèn đỏ. Lúc này, xe của Gia vừa tới rồi xảy ra đánh nhau. Vụ việc gây ảnh hưởng nhiều người đi đường và trật tự công cộng khu vực.

Hiện vụ việc được Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo quy định.