TP.HCM: Hai tài xế ẩu đả giữa giao lộ, nhiều xe máy bị xô ngã

Ngày 23.3, Công an phường An Khánh (Công an TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ hai người đàn ông lao vào ẩu đả ngay giữa giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, gây náo loạn khu vực và ảnh hưởng đến người đi đường. Vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Hai tài xế lao vào đánh nhau khiến giao thông khu vực hỗn loạn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra chiều 22.3, một tài xế xe ôm công nghệ đang dừng chờ đèn đỏ thì một người đàn ông đi bộ tiến lại nói chuyện. Chỉ ít giây sau, hai bên bất ngờ phát sinh mâu thuẫn rồi lao vào xô xát.

Hình ảnh từ clip cho thấy người đàn ông mặc áo đen chủ động tiếp cận, sau đó hai bên giằng co, liên tục dùng tay đánh qua lại trong cự ly gần. Vụ ẩu đả khiến xe máy của nam tài xế bị ngã, va vào các phương tiện xung quanh. Trong lúc giằng co, cả hai còn va trúng thêm nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, khiến một số phương tiện bị xô ngã.

Dù nhiều người dân xung quanh đã vào can ngăn, hai người vẫn tiếp tục giằng co, gây mất trật tự và ảnh hưởng giao thông qua khu vực.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Khánh tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 22.3, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai tài xế xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM), khiến một người bị chảy máu đầu. Vụ việc xảy ra trưa 21.3, xuất phát từ việc không nhường đường, sau đó cả hai xuống xe ẩu đả giữa đường, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng giao thông.