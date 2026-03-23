TP.HCM: Hai tài xế ẩu đả giữa giao lộ, nhiều xe máy bị xô ngã

Trần Duy Khánh
23/03/2026 14:31 GMT+7

Hai người đàn ông bất ngờ lao vào ẩu đả ngay giữa giao lộ đông xe ở TP.HCM, khiến nhiều phương tiện bị xô ngã và giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 23.3, Công an phường An Khánh (Công an TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ hai người đàn ông lao vào ẩu đả ngay giữa giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, gây náo loạn khu vực và ảnh hưởng đến người đi đường. Vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Hai tài xế lao vào đánh nhau khiến giao thông khu vực hỗn loạn

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra chiều 22.3, một tài xế xe ôm công nghệ đang dừng chờ đèn đỏ thì một người đàn ông đi bộ tiến lại nói chuyện. Chỉ ít giây sau, hai bên bất ngờ phát sinh mâu thuẫn rồi lao vào xô xát.

Hình ảnh từ clip cho thấy người đàn ông mặc áo đen chủ động tiếp cận, sau đó hai bên giằng co, liên tục dùng tay đánh qua lại trong cự ly gần. Vụ ẩu đả khiến xe máy của nam tài xế bị ngã, va vào các phương tiện xung quanh. Trong lúc giằng co, cả hai còn va trúng thêm nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, khiến một số phương tiện bị xô ngã.

Dù nhiều người dân xung quanh đã vào can ngăn, hai người vẫn tiếp tục giằng co, gây mất trật tự và ảnh hưởng giao thông qua khu vực.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Khánh tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 22.3, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai tài xế xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM), khiến một người bị chảy máu đầu. Vụ việc xảy ra trưa 21.3, xuất phát từ việc không nhường đường, sau đó cả hai xuống xe ẩu đả giữa đường, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng giao thông.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 4 người trong vụ hỗn chiến dùng hung khí rượt đuổi, chém nhau tại bãi đá Miền Đông (TP.HCM).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
